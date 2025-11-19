【中日關係】中國國家安全部：破獲一批日本間諜情報機關竊密案

中日關係惡化之際，中國國家安全部微信公眾號今天發文表示，近年國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。



題為《越線挑釁的「玩火者」絕沒有好下場》的文章提到，近日日本首相高市早苗在國會答詢時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。尤為惡劣的是，在中方多次嚴正交涉後，高市早苗仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。高市早苗試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，暴露了其對歷史和現實缺乏最基本的認知，背後潛藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭和妄圖武力介入中國統一進程的野心，值得高度警惕。



文章最後指，近年來，破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。廣大國安幹警將深入貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑，為強國建設、民族復興偉業貢獻國安力量。

《經濟通通訊社19日專訊》