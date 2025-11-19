《Ａ股行情》滬綜指低開0.05%，中日緊張關係恐長期化

中日官員周二（18日）就近期兩國矛盾首次展開磋商，可惜結果不如人意。中國外交部亞洲司司長劉勁松會後向傳媒直言不滿意會談成果，更形容氣氛嚴肅。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.05%，報3937.92點，深成指低開0.07%，創業板指低開0.13%。



劉勁松昨與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行司局長級磋商。日本首相高市早苗此前在國會表態「台灣有事」時，將行使集體自衛權，中方要求撤回有關言論，惟日方拒絕，日媒報道稱雙方分歧難以彌合，中日緊張恐將長期化。



自中國外交部文旅部早前發布赴日提醒後，內地多家旅行社開始取消日本行程。最新《彭博》引述知情人士報道，包括大型銀行在內的中國國有企業，亦建議員工避免安排前往日本的行程，因為外交爭端導致兩國關係緊張。據報，相關通知已促使部分人員取消或推遲原計劃的赴日行程。



另外，根據國家金融監管總局公告，局長李雲澤18日在海口主持召開外資金融機構座談會。李雲澤要求外資金融機構積極服務海南跨境金融需求，引薦更多優質國際企業到海南投資興業，引入更多專業人才。李雲澤還承諾將推動更多金融改革開放措施在海南先行先試。不過，盤初海南自貿概念股走頹。



人民銀行今日進行3105億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1955億元逆回購到期，即今日淨投放1150億元。

《經濟通通訊社19日專訊》