《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.04%，海南自貿概念領跌

A股市場今日低開衝高，近午盤收市前又回落，滬指上午收低0.04%，報3938.29點，深成指也跌0.32%，創業板指仍升0.12%。滬深兩市半天成交11056億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交大減1768億元或近14%。個股呈現普跌態勢，兩市共4326隻個股飄綠。



海南自貿概念領跌大市，海南海藥(深:000566)上午跌停。在海南自由貿易港全島封關進入最後一個月倒計時之際，金融監管總局局長李雲澤在海口主持召開外資金融機構座談會，要求外資金融機構積極服務海南跨境金融需求，引薦更多優質國際企業到海南投資興業，引入更多專業人才。



中日僵局未見緩解，軍工板塊逆市活躍，天海防務(深:300008)升8.5%，國科軍工(滬:688543)彈7%。中國外交部亞洲司司長劉勁松和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京展開面對面磋商，北京要求日方撤回言論，並將高市涉台答辯定調為「錯誤言論」。但金井明確表態日本政府立場並未改變，也不會撤回高市有關言論。會談結束後，劉勁松直言對磋商結果「完全不滿意」，這段不尋常的表態顯示雙方立場並未靠攏一步。





