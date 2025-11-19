  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

19/11/2025 15:07

《Ａ股行情》滬指止跌收升0.18%，成交縮少2000億元，水產股午後爆發

免責聲明

▷ 滬指19日收升0.18%報3946.74點
▷ 滬深兩市成交額1.73萬億 縮量2001億
▷ 水產股午後爆發 國聯水產等多股漲停

　　A股市場今天走勢反覆，滬綜指止三連跌、收升0.48%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2001億元或10%。

　　從板塊來看，水產概股午後集體爆發，國聯水產(深:300094)、獐子島(深:002069)等多股漲停。軍工板塊亦表現活躍，江龍船艇(深:300589)3天2封板，天海防務(深:300008)收漲14%。相信以上板塊升勢，與中日關係轉趨緊張有關，中國據報已經向日本通報將暫停日本水產品進口。

　　日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日開始訪華，圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18日）在北京與其會晤後直言「不滿意」磋商結果，記者詢問會談氣氛如何時，劉勁松用兩字「嚴肅」回應。

　　中國外交部、文旅部及教育部早前已向民眾發出赴日提醒，國內多家旅行社開始取消日本團行程。據日媒報道，位於愛知縣蒲郡市的一間酒店自11月16日起就收到大量取消預訂。酒店方面指：「收到大量來自中國旅行社的取消訂單。光是11月份，飯店就有28個旅行團被取消，涉及約1000人。」日媒恐中日緊張關係長期化。內地旅遊股今日借勢衝高，雲南旅遊(深:002059)漲停，長白山(滬:603099)漲4.8%。

　　下跌方面，海南自貿概念、房地產、影視院線等板塊跌幅居前。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004588.29+0.44　
上證指數3946.74+0.187209.09
深證成指13080.090.0010050.00
創業板指3076.85+0.25　
科創501344.80-0.97　
B股指數255.20-0.201.20
深證B指1301.91-0.060.60

《經濟通通訊社19日專訊》

