《Ａ股行情》滬指止跌收升0.18%，成交縮少2000億元，水產股午後爆發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

A股市場今天走勢反覆，滬綜指止三連跌、收升0.48%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2001億元或10%。



從板塊來看，水產概股午後集體爆發，國聯水產(深:300094)、獐子島(深:002069)等多股漲停。軍工板塊亦表現活躍，江龍船艇(深:300589)3天2封板，天海防務(深:300008)收漲14%。相信以上板塊升勢，與中日關係轉趨緊張有關，中國據報已經向日本通報將暫停日本水產品進口。



日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日開始訪華，圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18日）在北京與其會晤後直言「不滿意」磋商結果，記者詢問會談氣氛如何時，劉勁松用兩字「嚴肅」回應。



中國外交部、文旅部及教育部早前已向民眾發出赴日提醒，國內多家旅行社開始取消日本團行程。據日媒報道，位於愛知縣蒲郡市的一間酒店自11月16日起就收到大量取消預訂。酒店方面指：「收到大量來自中國旅行社的取消訂單。光是11月份，飯店就有28個旅行團被取消，涉及約1000人。」日媒恐中日緊張關係長期化。內地旅遊股今日借勢衝高，雲南旅遊(深:002059)漲停，長白山(滬:603099)漲4.8%。



下跌方面，海南自貿概念、房地產、影視院線等板塊跌幅居前。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4588.29 +0.44 上證指數 3946.74 +0.18 7209.09 深證成指 13080.09 0.00 10050.00 創業板指 3076.85 +0.25 科創50 1344.80 -0.97 B股指數 255.20 -0.20 1.20 深證B指 1301.91 -0.06 0.60

《經濟通通訊社19日專訊》