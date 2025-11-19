《Ａ股行情》滬指止跌收升0.18%，成交縮少2000億元，水產股午後爆發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滬深兩市成交額1.73萬億 縮量2001億
▷ 水產股午後爆發 國聯水產等多股漲停
A股市場今天走勢反覆，滬綜指止三連跌、收升0.48%，報3946.74點；創業板指也收紅0.25%，深成指平收。滬深兩市全日成交額約1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2001億元或10%。
從板塊來看，水產概股午後集體爆發，國聯水產(深:300094)、獐子島(深:002069)等多股漲停。軍工板塊亦表現活躍，江龍船艇(深:300589)3天2封板，天海防務(深:300008)收漲14%。相信以上板塊升勢，與中日關係轉趨緊張有關，中國據報已經向日本通報將暫停日本水產品進口。
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日開始訪華，圍繞日本首相高市早苗涉台言論與中方進行磋商。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二（18日）在北京與其會晤後直言「不滿意」磋商結果，記者詢問會談氣氛如何時，劉勁松用兩字「嚴肅」回應。
中國外交部、文旅部及教育部早前已向民眾發出赴日提醒，國內多家旅行社開始取消日本團行程。據日媒報道，位於愛知縣蒲郡市的一間酒店自11月16日起就收到大量取消預訂。酒店方面指：「收到大量來自中國旅行社的取消訂單。光是11月份，飯店就有28個旅行團被取消，涉及約1000人。」日媒恐中日緊張關係長期化。內地旅遊股今日借勢衝高，雲南旅遊(深:002059)漲停，長白山(滬:603099)漲4.8%。
下跌方面，海南自貿概念、房地產、影視院線等板塊跌幅居前。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4588.29
|+0.44
|上證指數
|3946.74
|+0.18
|7209.09
|深證成指
|13080.09
|0.00
|10050.00
|創業板指
|3076.85
|+0.25
|科創50
|1344.80
|-0.97
|B股指數
|255.20
|-0.20
|1.20
|深證B指
|1301.91
|-0.06
|0.60
《經濟通通訊社19日專訊》
