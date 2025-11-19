《Ａ股焦點》廈門銀行跌0.28%，資本充足率下滑、發行19億元永續債

11月17日晚間，廈門銀行(滬:601187)披露，近日在全國銀行間債券市場發行了「廈門銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券（第一期）」，該期債券於2025年11月13日簿記建檔，並於2025年11月17日完成發行，發行規模為19億元（人民幣．下同），前5年票面利率為2.32%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。募集資金將依據適用法律和監管部門的批准，用於補充公司其他一級資本。



廈門銀行股價今日低開，現跌0.28%，報7.11元。



根據廈門金融監管局9月1日批復，廈門銀行獲准發行不超過90億元的資本補充工具，該行可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，並於批准後24個月內完成發行。



值得注意的是，三季報顯示，廈門銀行資本充足水平大幅下滑。截至2025年9月末，廈門銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.52%、10.54%、13.24%，較上年末的9.91%、12.31%、15.30%分別下降1.39個、1.77個、2.06個百分點。

《經濟通通訊社19日專訊》