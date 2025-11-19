  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 09:42

《Ａ股焦點》廈門銀行跌0.28%，資本充足率下滑、發行19億元永續債

　　11月17日晚間，廈門銀行(滬:601187)披露，近日在全國銀行間債券市場發行了「廈門銀行股份有限公司2025年無固定期限資本債券（第一期）」，該期債券於2025年11月13日簿記建檔，並於2025年11月17日完成發行，發行規模為19億元（人民幣．下同），前5年票面利率為2.32%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。募集資金將依據適用法律和監管部門的批准，用於補充公司其他一級資本。

　　廈門銀行股價今日低開，現跌0.28%，報7.11元。

　　根據廈門金融監管局9月1日批復，廈門銀行獲准發行不超過90億元的資本補充工具，該行可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模，並於批准後24個月內完成發行。

　　值得注意的是，三季報顯示，廈門銀行資本充足水平大幅下滑。截至2025年9月末，廈門銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.52%、10.54%、13.24%，較上年末的9.91%、12.31%、15.30%分別下降1.39個、1.77個、2.06個百分點。
《經濟通通訊社19日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區