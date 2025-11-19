  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/11/2025 14:09

《Ａ股焦點》京東方跌0.76%，確認向三星支付OLED專利費結束侵權糾紛

　　三星電子旗下面板製造商三星顯示器(Samsung Display)與中國企業京東方(BOE)(深:000725)，就OLED（有機發光二極管）技術的侵權糾紛落幕，據韓媒報道，三星與京東方已經達成了全球和解，最終以京東方支付專利許可費的方式結束了這場持續多年的糾紛。京東方在互動平台亦確認，與三星顯示已就顯示領域知識產權方面的爭議達成和解，並將盡快撤銷美國337調查及其他關聯案件。

　　京東方股價現跌0.76%，報3.9元人民幣。

　　報道引述業界消息指，三星顯示器近期與京東方就在美中等地開展的多宗涉專利和商業機密侵權案達成協議，並撤回其向美國國際貿易委員會(ITC)提起的申訴。ITC原定於當地時間本月17日就涉商業機密侵權案作出終裁，而本月18日公布終止對此項申訴的調查。

　　兩家公司的專利和商業機密侵權糾紛長達近3年。三星顯示器於2022年12月向ITC就京東方和美國零件批發商提起專利侵權申訴，並於2023年10月就京東方提起商業機密侵權申訴。ITC在7月作出初裁，對京東方的OLED面板實施為期14年8個月的有限進口禁令。


 
《經濟通通訊社19日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區