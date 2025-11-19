《Ａ股焦點》京東方跌0.76%，確認向三星支付OLED專利費結束侵權糾紛

三星電子旗下面板製造商三星顯示器(Samsung Display)與中國企業京東方(BOE)(深:000725)，就OLED（有機發光二極管）技術的侵權糾紛落幕，據韓媒報道，三星與京東方已經達成了全球和解，最終以京東方支付專利許可費的方式結束了這場持續多年的糾紛。京東方在互動平台亦確認，與三星顯示已就顯示領域知識產權方面的爭議達成和解，並將盡快撤銷美國337調查及其他關聯案件。



京東方股價現跌0.76%，報3.9元人民幣。



報道引述業界消息指，三星顯示器近期與京東方就在美中等地開展的多宗涉專利和商業機密侵權案達成協議，並撤回其向美國國際貿易委員會(ITC)提起的申訴。ITC原定於當地時間本月17日就涉商業機密侵權案作出終裁，而本月18日公布終止對此項申訴的調查。



兩家公司的專利和商業機密侵權糾紛長達近3年。三星顯示器於2022年12月向ITC就京東方和美國零件批發商提起專利侵權申訴，並於2023年10月就京東方提起商業機密侵權申訴。ITC在7月作出初裁，對京東方的OLED面板實施為期14年8個月的有限進口禁令。







《經濟通通訊社19日專訊》