交通銀行(03328)贖回全部28億美元無固定期限資本債券，債券將撤回上市

交通銀行(03328)(滬:601328)公布，根據債券條款，發行人已行使贖回權，並於昨天日完成贖回全部28億美元無固定期限資本債券(40475)。



該集團指，贖回完成後，該債券已被註銷。債券不再含有發行未償付餘額。發行人已向香港聯合交易所申請撤回本債券上市。預期撤回債券上市將於下周三（26日）營業時間結束時生效。

《經濟通通訊社19日專訊》