交通銀行(03328)贖回全部28億美元無固定期限資本債券，債券將撤回上市

交通銀行(03328)(滬:601328)公布，根據債券條款，發行人已行使贖回權，並於昨天日完成贖回全部28億美元無固定期限資本債券(40475)。
該集團指，贖回完成後，該債券已被註銷。債券不再含有發行未償付餘額。發行人已向香港聯合交易所申請撤回本債券上市。預期撤回債券上市將於下周三（26日）營業時間結束時生效。
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
19/11/2025 08:41
交通銀行(03328)(滬:601328)公布，根據債券條款，發行人已行使贖回權，並於昨天日完成贖回全部28億美元無固定期限資本債券(40475)。
該集團指，贖回完成後，該債券已被註銷。債券不再含有發行未償付餘額。發行人已向香港聯合交易所申請撤回本債券上市。預期撤回債券上市將於下周三（26日）營業時間結束時生效。
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰19/11/2025 08:41 泰格醫藥（０３３４７）董事及總經理曹曉春減持近３５萬股，套…
下一篇新聞︰19/11/2025 08:37 中遠海發（０２８６６）首斥８０６萬人幣回購３００萬Ａ股，每…
19/11/2025 08:11 《港滬深通》港股總市值４８﹒１萬億元，滬深９６﹒４萬億人民幣
19/11/2025 07:52 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N