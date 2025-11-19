泰格醫藥(03347)董事及總經理曹曉春減持近35萬股，套現2113萬人幣

泰格醫藥(03347)(深:300347)公布，收到董事及總經理曹曉春關於股份減持計劃實施完成，在股份減持計劃期限期間，共減持34.76萬股，剔除回購專戶股份數後，佔0.04%股權。
該集團指，曹曉春以每股59.9至61.23元（人民幣．下同）售股，每股均價60.78元，即套現約2112.7萬元。曹曉春持股由6.04%降至6%。
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票
19/11/2025 08:41
