《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(18日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1603.38
|紫金礦業
|(601899)
|1318.30
|貴州茅台
|(600519)
|1171.02
|藥明康德
|(603259)
|1071.04
|兆易創新
|(603986)
|1063.28
|中國鋁業
|(601600)
|1049.80
|中微公司
|(688012)
|894.58
|寒武紀
|(688256)
|864.00
|華友鈷業
|(603799)
|832.57
|三一重工
|(600031)
|769.92
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5455.34
|陽光電源
|(300274)
|2840.17
|中際旭創
|(300308)
|2439.29
|新易盛
|(300502)
|1562.91
|北方華創
|(002371)
|1525.67
|勝宏科技
|(300476)
|1457.50
|立訊精密
|(002475)
|1439.46
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1024.20
|多氟多
|(002407)
|968.61
|香農芯創
|(300475)
|927.62
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
