中國商務部促荷蘭「撤銷」干預安世，聞泰科技稱控制權仍「受限」

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯稍早在社媒上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。中國商務部新聞發言人19日就此表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但這距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。



*中荷本周已舉行兩輪面對面磋商*



商務部官網刊登發言人答記者問稱，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。



商務部指出，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷方，敦促荷方切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。



*聞泰科技：對安世的控制權仍受限*



安世母公司--中國半導體領軍企業聞泰科技(滬:600745)發布公告稱，10月份的企業法庭裁決依舊處於生效狀態，其效力並未受暫停的（荷蘭經濟）部長令任何影響。「公司對安世的控制權 仍然處於受限狀態，」聞泰科技稱，並表態將採取一切行動，最大限度維護公司及全體股東的合法權益。



由於擔心技術轉移，荷蘭政府一個多月前接管安世半導體，引發該公司歐洲部門與中國工廠之間的對峙，導致對全球汽車市場至關重要的芯片供應受阻。（ew，ry）

《經濟通通訊社20日專訊》