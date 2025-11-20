  • 會員
20/11/2025 09:02

《駐京專電》中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消無異議函要求

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監取消ETF註冊無異議函要求
▷ 成熟指數ETF可直接向中證監申請註冊
▷ 滬深交易所修改自律規則配合流程優化

　　中證監最新發布的《機構監管情況通報》顯示，為進一步降低基金管理人負擔、推動ETF高質量發展，中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消了ETF註冊環節提交證券交易所無異議函的要求，滬深交易所也相應修改自律規則。

　　根據通報，從即日起，對於跟蹤成熟指數的ETF產品，基金管理人可直接向中證監申請註冊，產品註冊完成後，基金管理人根據交易所相關規則和要求，向交易所申請發售和上市。對於具有創新要素產品、複雜產品、新指數產品化等少數情形，通報作了專門安排。

*交易所將適時啟動產品開發評估機制*

　　通報顯示，對於具有創新要素產品、複雜產品、新指數產品化等少數情形，交易所將適時啟動產品開發評估機制，結合市場容量、市場影響、產品運作穩健性等，就現階段是否適合開發相關ETF產品進行評估；基金管理人可結合自身業務準備情況、既往ETF運作情況等積極參與評估論證。

　　針對近年來出現的行業機構集中申報情形，《通報》強調，支持基金管理人市場化開發運作ETF產品，也請基金管理人結合自身實際，深入研判市場發展形勢和投資者需求，專業審慎進行產品設計開發，避免跟風布局、扎堆申報，以及隨之出現的募集發行不及預期、持續運作不穩健等問題。後續ETF註冊過程中，遇到管理人大量集中申報等情形的，中證監將結合交易所有關意見、管理人分類評價結果等採取分批註冊、引導管理人合理設置首發規模等措施，保障ETF產品有序募集上市，避免對市場運行帶來不利影響。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

