《駐京專電》中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消無異議函要求

中證監最新發布的《機構監管情況通報》顯示，為進一步降低基金管理人負擔、推動ETF高質量發展，中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消了ETF註冊環節提交證券交易所無異議函的要求，滬深交易所也相應修改自律規則。



根據通報，從即日起，對於跟蹤成熟指數的ETF產品，基金管理人可直接向中證監申請註冊，產品註冊完成後，基金管理人根據交易所相關規則和要求，向交易所申請發售和上市。對於具有創新要素產品、複雜產品、新指數產品化等少數情形，通報作了專門安排。



*交易所將適時啟動產品開發評估機制*



通報顯示，對於具有創新要素產品、複雜產品、新指數產品化等少數情形，交易所將適時啟動產品開發評估機制，結合市場容量、市場影響、產品運作穩健性等，就現階段是否適合開發相關ETF產品進行評估；基金管理人可結合自身業務準備情況、既往ETF運作情況等積極參與評估論證。



針對近年來出現的行業機構集中申報情形，《通報》強調，支持基金管理人市場化開發運作ETF產品，也請基金管理人結合自身實際，深入研判市場發展形勢和投資者需求，專業審慎進行產品設計開發，避免跟風布局、扎堆申報，以及隨之出現的募集發行不及預期、持續運作不穩健等問題。後續ETF註冊過程中，遇到管理人大量集中申報等情形的，中證監將結合交易所有關意見、管理人分類評價結果等採取分批註冊、引導管理人合理設置首發規模等措施，保障ETF產品有序募集上市，避免對市場運行帶來不利影響。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》