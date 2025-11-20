  • 會員
AH股新聞

20/11/2025 09:52

【ＡＩ】李彥宏人民日報撰文：內化AI能力，加快形成新質生產力

　　百度(09888)董事長兼首席執行官李彥宏在《人民日報》撰寫題為《內化AI能力，加快形成新質生產力》的文章稱，「十五五」時期經濟社會發展的主題是推動高質量發展。推動高質量發展，最重要是加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力。人工智能作為引領新一輪科技革命和產業變革的重要力量，對於加快形成新質生產力、實現經濟社會高質量發展作用十分關鍵。

　　文章指出，抓住數字經濟轉型和人工智能發展機遇，從決策到執行，從客戶到供應鏈，讓AI能力滲透到生產、經營、服務的每一個環節、每一個細胞，是企業必須做好的課題。各領域企業搶佔一個個「智高點」，加快融入全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用的潮流大勢，社會生產要素將因智能化重組而更高效流動，科技創新成果將更快轉化為現實生產力，社會整體的創造潛能將被全面激發。

*將持續加大投入，構建領先的智能基礎設施*

　　百度作為中國人工智能領域投入最早、布局最全的企業之一，有責任、有能力也有信心走在這一變革前列。將持續加大投入，構建領先的智能基礎設施，研發更前沿的大模型技術，打造更開放的產業生態體系，助力千行百業內化AI能力、構建AI原生能力、加速智能化轉型，為中國經濟高質量發展作出新貢獻。
《經濟通通訊社20日專訊》

