AH股新聞

20/11/2025 10:07

《駐京專電》張國清貴州、重慶調研：加快製造業數智化升級，推進國企創新

　　國務院副總理張國清16日至19日在貴州、重慶調研製造業數智化轉型升級、國有企業創新發展等工作。他強調，加快製造業數智化轉型升級，扎實推進國有企業創新發展，堅持優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、前瞻布局未來產業並舉，因地制宜發展新質生產力。

　　在貴州和重慶，張國清先後來到數據服務、化工、食品、冶金、汽車、通信設備等行業企業，走進生產車間和實驗室，詳細了解研發創新、生產經營、行業發展等情況。他強調，推進製造業數智化轉型升級是築牢實體經濟根基的迫切需要。要推動人工智能大模型與企業研發設計、生產製造等環節深度融合，加快行業垂直模型培育應用，促進產業模式和企業組織形態變革，為製造業高質量發展全面賦能。

　　張國清強調，國有企業要持續提高自主創新能力，以科技創新與產業創新深度融合培育新質生產力、打造競爭新優勢。要健全國有企業推進原始創新制度安排，提升基礎研究的研發投入占比，加快原創技術策源地布局與建設，在關鍵核心技術、關鍵共性技術、前沿技術上取得更多突破。要推動國有企業加快布局建設一批概念驗證、中試驗證平台，強化軟硬件創新與標准研制一體推進，加快應用場景培育和開放，形成技術突破、場景驗證、產業應用、迭代升級的良性循環。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

