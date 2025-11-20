商務部：希望荷方採取實際行動，迅速推動安世半導體問題早日解決

商務部舉行例行新聞發布會。商務部新聞發言人何咏前表示，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。荷方主動暫停行政令，中方表示歡迎，這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離徹底解決問題還有差距。希望荷方繼續展現合作誠意，切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》