商務部：希望荷方採取實際行動，迅速推動安世半導體問題早日解決

商務部舉行例行新聞發布會。商務部新聞發言人何咏前表示，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。荷方主動暫停行政令，中方表示歡迎，這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離徹底解決問題還有差距。希望荷方繼續展現合作誠意，切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
20/11/2025 15:56
商務部舉行例行新聞發布會。商務部新聞發言人何咏前表示，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。荷方主動暫停行政令，中方表示歡迎，這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離徹底解決問題還有差距。希望荷方繼續展現合作誠意，切實採取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決，恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N