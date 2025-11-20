寧德時代基石投資者限售股解禁股價重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)H股基石投資者限售股今日解禁，今年5月上市以來其股價累積升幅驚人，現時H股對A股仍存在溢價，今早股價急插逾8%低見467.2元。據報今年年底前仍有多隻股份限售股解禁，其中同樣H股對A股存在溢價的恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)，將於下周一（24日）解禁，今早亦跌逾4%，還有哪些股份要留意？可否趁調整吸納？



*逾1900億元限售股份年底解禁，寧德恒瑞對A股存溢價*



據《彭博》報道，以寧德時代、恒瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，將為港股再添新的壓力。彭博匯總數據顯示，本周三（19日）到今年年底港股上市公司中還有28家公司將面臨解禁，按周二（18日）收盤價估算，累計解禁規模約1938億港元。其中規模最大的為今日解禁的寧德時代，下月末將解禁的曹操出行(02643)和英諾賽科(02577)緊隨其後。



恒生指數今年迄今仍有約29%的漲幅，在亞洲區股市中居前；根據彭博匯總數據，上述面臨解禁的28家公司，均為過去一年在港股首次或再次上市的企業，這些公司登陸港股以來的平均漲幅約95%，漲幅最大的為超過1400%的藥捷安康(02617)。同時有在A股上市的股票中，寧德時代、恒瑞醫藥仍維持H股對A股的溢價，其中寧德時代仍較A股有超過20%的溢價。值得一提，寧德時代日前公布，主要股東黃世霖擬場外出售約4563.2萬股A股，佔總股本1%，初步確定的轉讓價格為每股376.12元人民幣，較H股周一（17日）收盤價526港元折讓高達21.8%。



*摩通籲沽寧德H股買A股，里昂稱前景樂觀籲逢低買入*



摩根大通發表研報指，寧德時代H股的基石投資者將從今日起可以出售持股，有可能釋放公司近50%的H股流通股，意味著可能扭轉H股相對於A股存在溢價的情況。寧德時代H股自6個月前上市以來已飆升約1.1倍，而同期A股僅上升不足六成，意味有獲利誘因。考慮到溢價和估值問題，其H股的需求可能疲軟，惟因適逢投資者對電池行業特別是對儲能系統的需求前景信心增強，建議投資者應買入A股，沽出H股，A股目標價為480元人民幣。H股目標價則由600港元下調至575港元，評級「中性」。



不過，里昂重申寧德時代H股「跑贏大市」評級及目標價685港元，並維持寧德時代A股「高確信跑贏大市」評級和目標價500元人民幣。該行表示，對寧德時代的前景感到樂觀，並預期目前的能源儲存系統熱潮將可持續至明年。而寧德時代相較其他電池企業屬被低估，且其IPO禁售期結束，一旦股價回調，將可逢低買入。



*郭家耀：儲能概念仍會受關注，寧德現價可分段吸納*



港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，寧德時代今日最主要受限售股解禁消息影響，出現較明顯調整，再加上它之前始終與A股存在較大價差，故也擔心H股回吐壓力較大，但往後儲能概念仍會受較大關注，大家都認為此方面對寧德時代較利好，近期經過較深度調整，今日回至470元邊，開始有留意價值，若再保守一些，可留意第三季尾升浪起步點450元，在此水平買入會更理想。



郭家耀補充指，始終今年大市升了不少，資金取態可能較謹慎，希望保住盈利，所以對高息股偏好較大，今年升得多的股份反而成為回吐對象，但若不是太短線的投資者，例如會持有至明年，此時反而有機會趁低增持，雖然不會期望一買入就很快有收成，但也值得分段吸納。



寧德時代半日跌8.2%收報470元，成交45.14億元。其他限售股即將解禁的股份表現各異，恒瑞醫藥跌4.39%報67.55元，曹操出行升1.04%報48.56元，英諾賽科升3.18%報77.9元，藥捷安康升0.79%報204.4元，海天味業(03288)升0.73%報32.94元，三花智控(02050)跌1.24%報31.88元。



