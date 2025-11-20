《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1459.30
|中國鋁業
|(601600)
|941.72
|兆易創新
|(603986)
|919.84
|貴州茅台
|(600519)
|887.21
|紫金礦業
|(601899)
|871.57
|中國銀行
|(601988)
|835.88
|特變電工
|(600089)
|814.86
|華友鈷業
|(603799)
|769.44
|中信證券
|(600030)
|763.82
|隆基綠能
|(601012)
|736.89
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4406.78
|中際旭創
|(300308)
|3582.90
|陽光電源
|(300274)
|2315.88
|新易盛
|(300502)
|1866.11
|勝宏科技
|(300476)
|1136.28
|盛新鋰能
|(002240)
|989.45
|立訊精密
|(002475)
|953.64
|贛鋒鋰業
|(002460)
|902.33
|多氟多
|(002407)
|850.02
|北方華創
|(002371)
|799.42
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情