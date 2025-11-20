  • 會員
20/11/2025 10:01

《大行觀點》巴克萊：AI資本支出龐大，新一輪大宗商品周期啟動

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 巴克萊上調美元展望，主因聯儲局風險降與AI支出
▷ 美企未來3-5年AI資本支出總額或超GDP 10%
▷ 中國主導全球近半金屬及稀土精煉市場

　　巴克萊研究團隊發表外匯及新興市場宏觀策略季度展望研究報告指，鑑於聯儲局獨立性風險已有所下降，且人工智能資本支出可能構成結構性利好因素，上調了對美元的展望。巴克萊仍然看好高收益貨幣，預計日圓將走弱，英鎊將走強；在大宗商品潛在投資周期的推動下，金屬出口國的外匯匯率有上行空間。
　
*AI資本支出數額驚人卻熱度不足，經濟增長料為美元提供支撐*
　
　　美國多家上市公司和私營企業都宣布了未來三到五年內巨額的AI相關資本支出計劃，總額可能遠超美國GDP的10%水平。對比較早前德國基礎設施支出計劃引起的重視，其投資規模僅為此輪美國AI資本支出的五分之一，且投資年期更長，可見市場對AI投資的反應出乎意料地平淡。
　
　　根據以前經驗，與科技快速進步時期相關的大型投資周期，均會對宏觀經濟、資產（以及外匯）產生深遠影響。巴克萊此前研究表明，此類經濟周期所帶動的產出增長，往往會推高資本回報率，引發收入分配向資本而非勞動力傾斜，並提振本地資產回報，其中自然包括外匯。
　
　　美國是引領此類科技開發與應用的國家，因此在投資周期早期階段，該國的情況尤為明顯。有關技術在開發成熟後會逐漸惠及其他工業化國家，每個經濟體獲得的效益各不相同，落後者往往較為吃虧。巴克萊亦發現，持續的投資熱潮往往能帶來可觀的外匯回報，無論所投資的技術能否產生足夠影響。
　
　　即使將數據中心及其他相關設施的額外投資計算在內，當前的AI資本支出可能仍未到達最高增速階段。除AI資本支出的直接貢獻外，金融環境趨於寬鬆、收入與消費增長穩健，以及資產價格走強帶來的財富效應，均令當前強勁的投資周期得以延續。整體而言，在未來幾個季度，經濟增長環境預計將繼續為美元提供支撐。
　
*美國及中國為雲技術投資贏家，服務業出口佔比大國家將受壓*
　
　　雲技術的發展應用是一個持續多年的過程，企業通過向雲服務供應商支付費用提升資訊科技效率。整體而言，雲技術應用導致不同行業和國家的盈餘持續向美國科技巨頭轉移，而在國際層面，美國和中國均是雲技術投資的贏家。
　
　　另一方面，全球服務外判過去主要令高學歷勞動力增長較快的國家受惠，但這種增長模式料將受到生成式AI投資熱潮的挑戰。因此，服務業在出口結構中佔比重大的國家將面臨更大壓力，尤其是資訊科技、會計、顧問以及各類後勤支援服務行業，風險尤為突出。
　
*AI基礎設施建設依賴礦物與稀土，中國仍是礦產出口重要首站*
　
　　科技進步的速度，取決於AI基礎設施的建設進度，而相關建設高度依賴礦物與稀土元素，令大宗商品再度成為市場焦點。與能源、電力及電氣基礎設施、冷卻與熱管理系統、半導體及硬體投入、數據中心建築材料相關的大宗商品，均有望在這輪AI投資周期中受惠。隨著市場對AI資本支出預期不斷上調，全球對大宗商品的需求或將大幅超出早前預期。尤其在電力需求預計急劇上升的背景下，這股趨勢將進一步推動替代能源的加速部署與電網的升級改造。

　　擁有豐富礦產與稀土資源的國家料將成為主要受惠者，預期出口規模上升、貿易條件改善，同時吸引更多投資。澳洲、印尼和巴西亦被視為這輪周期中的受惠國。同時，礦產的精煉加工領域亦呈現高度集中，而中國在多數金屬和稀土精煉領域中佔據主導地位，處理全球近一半的精煉礦產市場。鑑於這一格局短期內難有明顯改變，預期中國仍將是全球礦產出口的重要首站，保持著緊密的國際貿易聯繫。
　
　　巴克萊預期，隨著美元兌人民幣中間價維持穩定，加上年末季節性因素影響，美元兌人民幣匯率短期內將進一步走低，人民幣有望升值至7.05水平。近期人民幣匯價表現受到多重利好因素支撐，包括企業加快外匯結匯、中國人民銀行透過上調人民幣中間價釋出明確訊號，以及A股市場回暖帶動的風險偏好改善。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道20日專訊》

