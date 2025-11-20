  • 會員
20/11/2025 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中金公司擬吸收合併東興證券和信達證券

免責聲明

▷ 中金公司擬吸收合併東興證券和信達證券，三公司發布停牌公告
▷ 中證監取消ETF註冊無異議函要求，優化審核流程
▷ 中國電動汽車充電設施總數達1864.5萬個，同比增54%

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消無異議函要求
中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消ETF註冊環節提交證券交易所無異議函的要求。滬深交易所也相應修改了自律規則。根據通報，從即日起，對於跟蹤成熟指數的ETF產品，基金管理人可直接向中證監申請註冊，產品註冊完成後，基金管理人根據交易所相關規則和要求，向交易所申請發售和上市。對於具有創新要素產品、復雜產品、新指數產品化等少數情形，通報作了專門安排。

商務部：10月消費市場保持平穩增長態勢
商務部11月19日消息，10月份，在國慶中秋假期帶動下，消費市場保持平穩增長態勢，消費潛力持續釋放。其中，新型消費較快增長，新能源乘用車零售量增長7.3%。

中國電動汽車充電基礎設施總數達1864.5萬個
11月19日，國家能源局發布10月全國電動汽車充電設施數據。根據國家充電設施監測服務平台數據，截至2025年10月底，中國電動汽車充電基礎設施（槍）總數達到1864.5萬個，同比增長54.0%。其中，公共充電設施（槍）453.3萬個，同比增長39.5%，私人充電設施（槍）1411.2萬個，同比增長59.4%。


《上海證券報》

又一家萬億級券商將誕生，中金公司擬吸收合併東興證券、信達證券
中金公司併購對象塵埃落定。11月19日晚，中金公司、東興證券、信達證券發布《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》，三家公司正在籌劃由中金公司通過向東興證券全體A股換股股東發行A股股票、向信達證券全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併東興證券、信達證券。

商務部回應安世半導體中荷磋商：中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎
商務部新聞發言人19日就安世半導體相關問題答記者問時表示，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世半導體問題舉行了兩輪面對面磋商。荷方主動提出，暫停荷經濟大臣根據《貨物可用性法案》簽發的行政令。中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎。

資金入市熱情持續升溫，今年以來新備案私募基金破萬隻
今年以來，隨著A股展現出一定賺錢效應，資金入市熱情逐步提升。私募排排網最新統計數據顯示，截至11月17日，今年以來新備案私募證券投資基金數量超過10000隻，股票策略是發行市場的絕對主力。業內人士稱，在居民資產重新配置、市場結構性行情延續的背景下，增量資金源源入市值得期待。


《證券時報》

中證監優化ETF註冊流程，公募基金改革持續深化
中證監最新發布的《機構監管情況通報》顯示，為進一步降低基金管理人負擔、推動ETF高質量發展，中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消了ETF註冊環節提交證券交易所無異議函的要求，滬深交易所也相應修改自律規則。這意味著公募基金行業改革持續深化，將進一步釋放市場活力。

深圳國際金博會暨2025中國金融機構年會隆重啟幕
11月19日，第十九屆深圳國際金融博覽會暨2025中國金融機構年會在深圳啟幕。這是深圳市政府主辦的「深圳國際金融博覽會」與由證券時報社主辦的「中國金融機構年會」兩大品牌活動首次強強聯合。

年內重要股東增持超930億元，金額創近三年新高
11月以來，多家A股上市公司發布增持計劃，皇台酒業控股股東擬增持7000萬元至1.4億元，江蘇有線控股股東擬增持1億元至1.5億元，華蘭股份控股股東擬增持3000萬元至6000萬元。據證券時報．數據寶統計，截至11月19日，今年以來A股公司重要股東增持金額超930億元，創2023年以來新高。

