  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/11/2025 17:00

《鍾之日記》兩萬六得復失，券商內房跑出

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 港股恒指升0.1%收25835，滬指跌0.4%
▷ 中金、東興、信達證券宣布合併重組並停牌
▷ 住建部擬推購房貸款貼息，內房股上漲

　　11月20日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　港股連跌四日後今早高開169點，內地將推新招撐樓市，內房股展開升勢，券商股亦落鑊，恒指重上兩萬六；惟後力不繼，升幅逐漸蒸發，恒指好淡爭持下全日收報25835，升4點或不足0.1%，主板成交超過2451億元。

*滬指收跌0.4%，銀行股逆市升*

　　滬深股市今日高開低收，滬指收跌0.4%，報3931.05點，深成指跌0.76%，創業板也挫1.12%。兩市全日成交額1.7萬億元人民幣，較上個交易日減1%。

　　11月LPR連續第六個月保持不變，1年期LPR為3%，5年期以上LPR為3.5%。LPR今年唯一一次調整是在5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。不過分析指，人行最新貨幣政策執行報告提到要「提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平」，未來LPR報價仍有下調空間，尤其5年期品種，以支持房地產市場企穩。

　　銀行A股逆市上揚，惟未能支撐大市企穩，板塊全日升0.86%，中行(滬:601988)A股盤中創歷史新高6.33元人民幣，針對股價異動，中行董事會辦公室投資者關係團隊表示，此次股價上漲，一方面得益於銀行板塊整體上漲趨勢的帶動，並非中行個例；另一方面，公司三季報披露的主要經營數據保持穩健，基本面支撐下股價得到合理反映。

*匯金系重組，券商股落鑊*

　　匯金控股的中金公司(03908)(滬:601995)、東興證券(滬:601198)、信達證券(滬:601059)三家券商昨晚同時宣布重大資產重組，三家券商將實現「三合一」，成為中國又一個「券商航母」。三家公司今起停牌。

　　中金公司發公告指，與東興證券、信達證券正籌劃以換股方式進行合併，由於存在重大不確定性，股份暫停買賣。是次重組有助於加快建設一流投資銀行，支持金融市場改革與證券行業高質量發展。擬議合併需提呈交易方各自的董事會、股東會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

　　花旗稱，儘管此次合併會對中金公司股東造成一定攤薄影響，但預計市場反應將積極，不僅利好中金，也利好整個券商板塊。券商股落鑊，光大證券(06178)揚1.5%，申萬宏源(06806)及東方證券(03958)漲近1%，中信建投証券(06066)升0.8%，中信証券(06030)升0.7%。

　　外電引述花旗報告指出，合併有助於中金補充資本、在規模上追趕同業，並與資本實力和零售業務較強的東興、信達證券形成協同效應。預計若交易完成，明年每股盈利攤薄約10%。但中金整體盈利有望在合併後提升約40%，總股本將擴大56%至75億股。該行認為，中金H股受影響較小，因其將以溢價方式進行重組，目前中金H股2026年市淨率為0.6倍，而其A股為1.3倍。

　　花旗表示，有關合併意味中國券商供給側改革加速，有助於費率穩定並逐步提升券商淨資產收益率。該行看好供給側改革的主要受益者，包括中信証券、中國銀河(06881)和東方證券。

　　中國信達(01359)公布，注意到附屬公司信達證券於昨日刊發公告提述，中金公司與東興證券及信達證券作為已擬議合併簽訂一份具法律約束力的合作協議；信達國際(00111)公布，注意到間接控股股東信達證券刊發的停牌公告，將繼續密切關注擬議合併的最新進展。中國信達全日升6.5%，信達國際彈近三成。

*內地傳推購房貸款貼息，內房股造好*
　
　　據《彭博》引述知情人士報道，中國住房和城鄉建設部等多部門正在衡量一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息，其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。
　
　　受消息提振，內房股今日集體走強。融創中國(01918)揚6%，萬科企業(02202)升3.7%，碧桂園(02007)漲3.1%，華潤置地(01109)升2.5%，綠城中國(03900)升2.8%，建發國際集團(01908)升1.5%，新城發展(01030)收升1.8%。
　
　　報道稱，相關措施至少從第三季度開始討論，因為中國樓市的銷售及價格持續下跌，但措施的具體實施時間仍未確定。報道還提到，之前出台的降低貸款門檻、放寬購買住宅數目限制等舉措，未能遏制市場的下行勢頭。另外，內地最新公布的統計數據顯示，今年1-10月固定資產投資40.89萬億元人民幣，按年下跌1.7%，房地產開發投資下降14.7%。
　
　　此前滙豐環球研究報告指出，在考慮更樂觀的利潤率展望後，看到內房常態化盈利計算有上行空間；認為中國主要的房地產開發商有望在2026年達到盈利復甦。該行偏好華潤置地、建發國際集團和新城發展，均給予「買入」評級。
　
　　萬科今日舉行2025年第一次臨時股東會，集團執行副總裁郁亮稱，隨著政策持續落實，合理住房需求逐步兌現，行業有望逐步走出調整周期，邁向穩健發展新階段。針對投資者關注的股價和資本運作相關問題，萬科管理層表示，公司正在全力以赴做好經營、改善管理，後續會進一步通過資本運作，剝離部分與公司戰略關聯度不高的業務和資產，改善現金流和資債結構。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區