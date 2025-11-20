《Ａ股焦點》百利天恒漲逾3%，獲中國銀行80億元授信支持

H股上市延遲的百利天恒(滬:688506)昨晚公告稱，公司與中國銀行四川省分行簽署《戰略合作協議》，中行四川分行承諾在符合國家相關法律法規及信貸審批條件的前提下，為百利天恒累計提供總額不低於80億元等值人民幣的綜合授信支持。



百利天恒現漲3.38%，報381.78元人民幣。



公告顯示，雙方還將在境內外資本市場運作、跨境金融與國際業務合作等領域展開深度合作。該協議有效期五年，到期後自動順延。本次簽訂戰略合作協議，有助於公司加快推進在全球生物醫藥前沿領域的戰略布局，鞏固在抗體偶聯藥物(ADC)、多特異性抗體等領域的全球領先優勢，有利於雙方把握全球生物醫藥產業發展的新機遇，實現互惠共贏和共同發展。



*百利天恒港股IPO臨門撤檔*



值得注意的是，百利天恒於本月7至12日在香港招股，計劃發售863.43萬股H股，集資最多33.59億港元，原計劃於11月17日掛牌上市交易，不過臨門一腳急踩「剎車」，相關款項已於11月17日退還。



百利天恒將原因歸結為「現行市況」。而市場分析普遍認為，過高的入場門檻和估值折讓不足與當下港股市場錯配。此外，百利天恒的業績不穩定，且高度依賴與百時美施貴寶(BMS)合作的一次性「里程碑付款」，也為上市埋下隱患。

《經濟通通訊社20日專訊》