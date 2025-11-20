  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/11/2025 10:15

《Ａ股焦點》百利天恒漲逾3%，獲中國銀行80億元授信支持

　　H股上市延遲的百利天恒(滬:688506)昨晚公告稱，公司與中國銀行四川省分行簽署《戰略合作協議》，中行四川分行承諾在符合國家相關法律法規及信貸審批條件的前提下，為百利天恒累計提供總額不低於80億元等值人民幣的綜合授信支持。

　　百利天恒現漲3.38%，報381.78元人民幣。

　　公告顯示，雙方還將在境內外資本市場運作、跨境金融與國際業務合作等領域展開深度合作。該協議有效期五年，到期後自動順延。本次簽訂戰略合作協議，有助於公司加快推進在全球生物醫藥前沿領域的戰略布局，鞏固在抗體偶聯藥物(ADC)、多特異性抗體等領域的全球領先優勢，有利於雙方把握全球生物醫藥產業發展的新機遇，實現互惠共贏和共同發展。

*百利天恒港股IPO臨門撤檔*

　　值得注意的是，百利天恒於本月7至12日在香港招股，計劃發售863.43萬股H股，集資最多33.59億港元，原計劃於11月17日掛牌上市交易，不過臨門一腳急踩「剎車」，相關款項已於11月17日退還。
　　
　　百利天恒將原因歸結為「現行市況」。而市場分析普遍認為，過高的入場門檻和估值折讓不足與當下港股市場錯配。此外，百利天恒的業績不穩定，且高度依賴與百時美施貴寶(BMS)合作的一次性「里程碑付款」，也為上市埋下隱患。
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區