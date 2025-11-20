萬科管理層：將全力以赴做好經營，改善現金流和資債結構

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

萬科(02202)(深:000002)今日舉行2025年第一次臨時股東會。針對投資者關注的股價和資本運作相關問題，萬科管理層表示，當前公司在各方支持下，正在全力以赴做好經營、改善管理，後續會進一步通過資本運作，剝離部分與公司戰略關聯度不高的業務和資產，改善現金流和資債結構。



針對股東借款的資產抵質押問題，萬科管理層表示，此前股東借款合同中已有約定，在已披露的股東借款公告中，都有相應的債權安全保障措施，萬科是在履行雙方簽署的借款合同義務。資產抵質押是借款的常規安排，也是市場化、法治化原則的體現。



萬科董事長黃力平表示，對於萬科未來工作，將堅持戰略聚焦，在穩定住宅開發業務的基礎上，推動業務布局優化和結構調整。另一方面，萬科將堅持規範運作，健全「治理規範、內控有效、陽光透明」的管理機制，將「強化管控」與「保持活力」有機結合，主動開展組織優化工作，壓縮管理層級，縮短管理鏈條，整合事業部資源，持續構建更加規範、高效的治理機制。此外，萬科還將堅持科技賦能。



萬科集團副執行總裁郁亮出席會議，並就房地產市場趨勢問題回應稱，隨著政策持續落實，合理住房需求逐步兌現，行業有望逐步走出調整周期，邁向穩健發展新階段。郁亮認為，《十五五規劃建議》內容明確了房地產行業在保障和改善民生方面的重要作用，也再次強調了行業高質量發展的目標，這對萬科發展具有重要指導作用。

