《Ａ股焦點》聯通升1.7%，廣電總局副局長董昕調任聯通集團董事長

中國聯通(滬:600050)高開高走，現升1.7%。



中國聯通集團19日召開中層以上管理人員大會，中央組織部負責人宣布，董昕出任中國聯通集團董事長、黨組書記，免去其國家廣播電視總局副局長、黨組成員職務。



在上月底，54歲的陳忠岳由中國聯通董事長調任為中國移動集團董事長，聯通集團董事長一職現由59歲的董昕接任，他在調任國家廣電總局近兩年之後，重回運營商。

《經濟通通訊社20日專訊》