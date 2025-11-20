內媒：存儲芯片成本飆升，小米、vivo等智能手機價格料上漲

據內媒報道，存儲芯片價格持續攀升，以智能手機、筆記本電腦為代表的消費電子產品未來生產出貨預期被下調。TrendForce集邦諮詢分析認為，面對高昂的成本壓力，智能手機品牌更可能採取的策略是上調終端產品售價，以覆蓋不斷攀升的元器件成本，維持公司運營。



從10月集中亮相的安卓新機來看，漲價成了繞不開的關鍵詞。vivo、OPPO、iQOO、真我、紅米等品牌的新機定價較上一代都有不同程度漲幅。iQOO產品副總裁羅鋒此前談及新品定價上漲的原因時直言，「對於iQOO來說，一個是屏幕，另外一個就是存儲。」在小米調整Redmi K90標準版12+512GB版本首銷月內直降300元人民幣引發關注後，小米集團(01810)創始人雷軍回應稱，「內存漲價實在太多，希望大家能理解我們這份誠意。」



11月18日晚間，小米集團總裁盧偉冰在電話會議中回應了近期存儲成本漲幅較大一事，他表示此次內存價格的上漲會是一個偏長的周期，隨著行業消耗較為低價的庫存，明年行業可能要加價應對，產品零售價格可能出現較大幅度上漲。盧偉冰強調，小米和友商將盡量控制產品價格上漲幅度，預計遠少於記憶體價格漲幅。



《經濟通通訊社20日專訊》