20/11/2025 14:11

聯想董事長楊元慶：存儲芯片短缺與漲價料持續，已簽約確保供應

　　聯想集團(00992)今日舉行2025/26財年第二財季業績發布會。據《第一財經》報道，聯想集團董事長兼CEO楊元慶接受傳媒訪問時就AI泡沫指出，任何大的創新初期的確會看到比較大的投資和激烈的競爭，有些地方產生泡沫是難以避免的，比如大語言模型，「但就AI整體發展方向而言，這絕對不會是泡沫」。

　　他指出，目前AI進入到深入普惠階段，大規模基礎設施投資的下一步，將會催生更多終端設備的發展和應用的發展。這直接反映在零部件市場的需求上，尤其是內存、閃存固態硬盤等需求劇烈增長，以及帶來價格上升。這類零部件的短缺和價格上漲不會是短期的，預計整個2026年都將維持這一態勢。但這對聯想來說不是新鮮事。

　　他表示，如果把手機、電腦以及AI服務器等業務加起來，聯想可能是行業裏零部件最大的買家之一，聯想在供應鏈裏有更密切的供應商關係，尤其和關鍵零部件有長期合作，能夠更好地管理好當前供應短缺、價格上升的情況。他透露，聯想已與核心零部件供應商簽訂了最優合約，確保明年有足夠的供應保障，前提是「希望真實的用戶需求不要太快，增長超過我們的預測」。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

