20/11/2025 15:52

港澳辦主任夏寶龍在北京會見滙豐集團行政總裁艾橋智一行

　　今日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見滙豐集團行政總裁艾橋智一行。分管日常工作的港澳辦副主任徐啟方參加會見。

　　今年4月2日，夏寶龍曾在北京接見時任滙豐集團主席杜嘉祺。港澳辦在相關新聞稿中指出，夏寶龍對滙豐長期以來看好中國內地和香港，積極參與香港經濟社會發展，特別是國際金融中心建設表示肯定。
《經濟通通訊社20日專訊》

