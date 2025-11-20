廣汽豐田否認將停產多款主銷油車，今日發布首款域控油車

廣汽豐田銷售副總彭寶林昨日在社交平台發文稱，關注到有關「廣汽豐田將停產多款主銷油車」的信息，此為不實消息。此前有市場消息稱，廣汽豐田至少有兩款主力燃油車將在2026年停產，一款是近期月銷千餘輛的緊湊級轎車，另一款是月銷過萬的中型SUV。
值得注意的是，廣汽豐田今日發布全新換代威蘭達，官方定位其為「下一代油車」，是豐田首款域控油車，搭載豐田全新一代TSS4.0。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/11/2025 15:07
