《反內捲》磷酸鐵鋰行業推進反內捲，行業協會建議設成本紅線規範報價

據《中證金牛座》報道，從業內獲悉，由於中國磷酸鐵鋰行業陷入連續多年整體性虧損的窘境，產業無序競爭、低價內捲現象威脅全行業生存根基與持續發展大局，中國化學與物理電源行業協會將發布《關於參考磷酸鐵鋰成本指數及規範行業發展的通知》。



該《通知》建議，企業應將協會11月18日披露的行業平均成本區間作為報價的重要參考，不要突破成本紅線開展低價傾銷。報道指，中國化學與物理電源行業協會將自本月起，每月定期披露行業平均成本區間，為企業報價提供權威監管依據。同時，協會建議企業履行信息報送義務，企業每月定期向協會如實、完整提交產能、產量、庫存等經營數據，作為行業資源配等重要參考依據。



日前，「磷酸鐵鋰材料行業成本研究」研討會在北京召開。與會人士表示，自2022年以來，磷酸鐵鋰材料行業陷入產能過剩、同質化競爭泥潭，成本與價格矛盾突出，已成為鋰電產業鏈利潤承壓最為嚴重的環節。未來產業鏈高質量發展需要加大行業反內捲力度，遏制低於成本的惡性競爭。

《經濟通通訊社20日專訊》