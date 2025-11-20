  • 會員
20/11/2025 08:56

【中日關係】中方籲抵制赴日遊，據報3天退機票54萬張，國企員工被要求取消行程

▷ 中國外交部等部門提醒公民謹慎赴日
▷ 赴日機票訂單3天減少54.3萬張
▷ 國企員工被要求取消赴日行程，部分費用未退還

　　據《第一財經》報道，在外交部、教育部、文旅部先後提醒中國公民近期謹慎赴日後，11月15日多家國內航司發布赴日航線免費退改簽政策。民航業內人士李瀚明透露，截至18日的機票訂單總量比15日時減少54.3萬張，以11月16日為例，訂單取消數量是新預訂量的27倍。

　　另據航班管家的監測，赴日旅客量和平均客座率持續下滑，11月18日的客座率環比上周下滑12.3個百分點，旅客量環比上周下滑10.8%。11月18日航班取消率為13.4%，為近五天以來最高值。

　　另外，據港媒《南華早報》報道，數名中國國企員工透露，儘管事前已被批准，他們近日紛紛被公司要求取消近期前往日本旅遊的計劃。報道提到，近日，在小紅書平台上可見到數十名用戶表示，他們所屬的黨政機關要求他們取消赴日本旅遊。

　　位於湖北武漢一家國企的工程師透露，他在18日接到所屬公司行政部門人員的電話，敦促他取消即將到來的赴日本休假行程，然而他的出國申請早在10月就已獲得批准，並原定11月底飛往大阪旅遊。最終，他向旅行社取消了整個行程，獲退還機票和住宿費用，但沒有退還簽證費。

　　北京一家公立醫院的男護士表示，文旅部發布日本的旅遊警示後，醫院主管以此為由，要求他取消原定這個周末出發的日本旅遊行程，他在國外的線上旅遊平台預定赴日機票和飯店近6000元人民幣，大部分都無法退款。
 
《經濟通通訊社20日專訊》

