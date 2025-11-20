《Ａ股行情》滬指高開0.35%，11月LPR不變，中金合併刺激券商股高開

人行公告，11月1年期和5年期以上貸款市場報價利率(LPR)維持不變，分別為3%和3.5%，連續六個月持穩。滬深股市今早齊高開，滬綜指高開0.35%，報3960.7點，深成指高開1.03%；盤初半導體、水產股走揚。



困擾全球汽車產業鏈的安世半導體風波有緩解跡象。荷蘭方面稱，已暫停對安世半導體的干預。中國商務部對有關決定表示歡迎，但認為距離解決產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。安世半導體母公司聞泰科技(滬:600745)表示，10月份的企業法庭裁決依舊處於生效狀態，其效力並未受暫停的荷蘭部長令任何影響，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態。聞泰科技高開逾4%。



另外，中國券商業再迎重大重組，中金公司(03908)(滬:601995)擬換股吸收合併東興證券(滬:601198)、信達證券(滬:601059)，合併後註冊資本將達113億元（人民幣．下同），相關公司均停牌。中金指重組有助於加快建設一流投資銀行，支持金融市場改革與證券行業高質量發展，券商股早盤齊升。



人行今日進行3000億元7天期逆回購，公開市場今日有1900億元逆回購到期，即今日淨投放1100億元。

《經濟通通訊社20日專訊》