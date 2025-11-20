《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.38%，銀行股衝高

滬深股市個別走，滬綜指半日升0.38%，收報3961.71點，深成指跌0.05%，創業板指跌0.52%。兩市半日成交11080億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加24億元或0.2%。



從板塊來看，銀行板塊集體衝高，中國銀行(滬:601988)、工商銀行(滬:601398)均續創歷史新高，兩者上午收升5.2%及1.6%。外電消息，住建部等多部門正在考慮新一輪房地產支持政策，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定；措施包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息等。惠譽上月指出，房地產市場的黯淡前景、家庭償還房貸等能力的減弱，意味著銀行的資產質量明年可能惡化。醞釀中的新支持政策利好亦銀行。



地產股方面，板塊指數上午收升1.5%，光大嘉寶(滬:600622)飆9.5%，招商蛇口(深:001979)升超5%，濱江集團(深:002244)升4.8%，金地集團(滬:600383)漲4.3%。



另外，鋰電池產業鏈維持活躍，海南自貿概念反彈，券商股一度領先。下跌方面，水產股及軍工板塊明顯回吐。

《經濟通通訊社20日專訊》