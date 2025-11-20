《Ａ股行情》滬綜指午後升0.03%，鋰電板塊續強

A股市場午後升跌不一，滬綜指升0.03%，報3947.83點，滬深300指數升0.1%，深成指跌0.2%，創業板指軟0.53%。上海B股微跌0.05%%，深圳B股揚0.27%。鋰電板塊延續強勢，旅遊、水產股走軟。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/11/2025 13:36
