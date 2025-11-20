  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/11/2025 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後升0.03%，鋰電板塊續強

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指升0.03%，報3947.83點，滬深300指數升0.1%，深成指跌0.2%，創業板指軟0.53%。上海B股微跌0.05%%，深圳B股揚0.27%。鋰電板塊延續強勢，旅遊、水產股走軟。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰20/11/2025 11:47  小米汽車第５０萬輛整車下線，雷軍：將堅持不懈抓安全、抓交付

其他
More

20/11/2025 11:47  《中國要聞》上海黃金交易所：繼續做好近期市場風險控制工作

20/11/2025 11:46  《Ａ股焦點》華熙生物跌近１％，旗下德瑪潤品牌關閉線上渠道

20/11/2025 11:35  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３８％，銀行股衝高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區