《Ａ股行情》銀行股獨力難撐，滬綜指收低0.4%

滬深股市今日高開低收，滬指收跌0.4%，報3931.05點，深成指跌0.76%，創業板也挫1.12%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少178億元或1%。



11月LPR連續第六個月保持不變。人民銀行公布，1年期LPR為3%，5年期以上LPR為3.5%。LPR今年唯一一次調整是在5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。不過分析指，人行最新貨幣政策執行報告提到要「提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平」，未來LPR報價仍有下調空間，尤其5年期品種，以支持房地產市場企穩。



銀行股逆市上揚，惟未能支撐大市企穩，板塊全日升0.86%，中國銀行(滬:601988)盤中創歷史新高，收漲4%。地產股也一度衝高，新城控股(滬:601155)升7.2%。《彭博》報道稱，中國正在考慮採取新措施以扭轉疲軟的房地產市場，因為政府擔心該行業進一步走弱將威脅金融體系的穩定。政策制定者正在研究在全國範圍內為新購房者提供房貸補貼等。



下跌方面，旅遊酒店、零售等泛消費方向集體走弱，水產品及軍工股大跌。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4564.95 -0.51 上證指數 3931.05 -0.40 7113.41 深證成指 12980.82 -0.76 9968.47 創業板指 3042.34 -1.12 科創50 1328.19 -1.24 B股指數 253.93 -0.50 1.07 深證B指 1302.96 +0.08 0.56

《經濟通通訊社20日專訊》