AH股新聞

20/11/2025 15:07

《Ａ股行情》銀行股獨力難撐，滬綜指收低0.4%

　　滬深股市今日高開低收，滬指收跌0.4%，報3931.05點，深成指跌0.76%，創業板也挫1.12%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少178億元或1%。

　　11月LPR連續第六個月保持不變。人民銀行公布，1年期LPR為3%，5年期以上LPR為3.5%。LPR今年唯一一次調整是在5月，1年期和5年期以上LPR均下調10個基點。不過分析指，人行最新貨幣政策執行報告提到要「提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平」，未來LPR報價仍有下調空間，尤其5年期品種，以支持房地產市場企穩。

　　銀行股逆市上揚，惟未能支撐大市企穩，板塊全日升0.86%，中國銀行(滬:601988)盤中創歷史新高，收漲4%。地產股也一度衝高，新城控股(滬:601155)升7.2%。《彭博》報道稱，中國正在考慮採取新措施以扭轉疲軟的房地產市場，因為政府擔心該行業進一步走弱將威脅金融體系的穩定。政策制定者正在研究在全國範圍內為新購房者提供房貸補貼等。

　　下跌方面，旅遊酒店、零售等泛消費方向集體走弱，水產品及軍工股大跌。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004564.95-0.51　
上證指數3931.05-0.407113.41
深證成指12980.82-0.769968.47
創業板指3042.34-1.12　
科創501328.19-1.24　
B股指數253.93-0.501.07
深證B指1302.96+0.080.56

《經濟通通訊社20日專訊》

