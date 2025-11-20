  • 會員
AH股新聞

20/11/2025 10:15

《Ａ股焦點》中行A股早盤創近18年高，現價升3.5%，銀行股普漲

　　中國銀行(03988)(滬:601988)A股早盤一度大漲5.5%，6.33元人民幣，創近18年新高，現價仍升3.5%，報6.21元人民幣；中行A股今年累漲18%。

　　Ａ場銀行股亦走揚，民生銀行(滬:600016)彈1.7%，郵儲銀行(滬:601658)及浙商銀行(滬:601916)升1.6%，建行(滬:601939)升1.4%，工行(滬:601398)、交行(滬:601328)均升近1%。

　　摩通近日發表研報指出，根據與中資銀行第三季業績後的線上會議及深圳考察所得，銀行業前景好壞參半。正面方面，銀行管理層預期2026年收入增長前景改善，受惠於貸款增長穩健、息差收窄放緩及手續費收入持續增長。負面方面包括中國房地產風險再現及零售貸款增長和資產質素持續疲弱。該行短期內偏好國有銀行多於股份制銀行，原因包括：保險公司表示增加股票配置，流動性是選股重要考慮因素，而國有銀行流動性較股份制銀行佳；國有銀行對房地產開發商的風險承擔較低；以及國有銀行較願意通過其他綜合收益儲備管理來平穩收入增長。
《經濟通通訊社20日專訊》

