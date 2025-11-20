  • 會員
20/11/2025 11:11

《Ａ股焦點》華夏幸福微跌0.6%，現任董事對公司預重整提出異議

　　11月19日晚間，華夏幸福(滬:600340)現任董事王葳公開發表聲明，對公司日前公告的預重整程序提出異議，並表示已向監管部門投訴。華夏幸福現價跌0.6%，報3.42元人民幣。對此，華夏幸福工作人員回應：「關於預重整的相關事項，公司已經披露相關公告。後續如果有最新進展，公司將嚴格按照相關法律法規要求履行信息披露義務，會第一時間發布最新公告。」

　　11月17日，華夏幸福公告稱，收到河北省廊坊市中級人民法院送達的《通知書》，債權人龍成建設工程有限公司，向河北省廊坊市中級人民法院申請啟動華夏幸福重整及預重整程序，目前法院已受理。華夏幸福在以董事會名義發布的公告中強調「對預重整無異議」。　

　　不過，華夏幸福董事王葳稱其對該公告的發布事宜完全不知情，認為公告嚴重違反了公司章程規定的董事會議事規則和公司治理的基本程序。王葳稱，華夏幸福對預重整事項是否無異議應經過董事會審慎研究審議表決後提交股東會表決，她已就上述情況向監管部門投訴，並提醒廣大投資者及社會各界審慎判斷相關公告內容及風險。

　　值得留意，中國平安(02318)(滬:601318)累計持有華夏幸福25%的股份，是華夏幸福的最大和第一大股東。但是在華夏幸福5個非獨立董事中，最大股東中國平安僅僅只能提名一個非獨立董事；而平安提名的董事就是王葳，相信其異議代表平安的意見。
《經濟通通訊社20日專訊》

