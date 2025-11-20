  • 會員
AH股新聞

20/11/2025 11:15

《車企血戰》麥肯錫：車企低價競爭難再刺激銷量，消費者青睞新技術新車型

▷ 麥肯錫報告：2023年價格競爭淨刺激效應3%，2024年升0.6%
▷ 燃油車2024折扣率升8%，電動車升5%
▷ 10萬-15萬元市場消費者傾向升級車型

　　麥肯錫發布《2025中國汽車消費者洞察報告》顯示，中國汽車競爭已從價格轉移至創新，創新驅動的消費逐漸成為主流，價格競爭對消費者購車的刺激效應正在減弱。

　　《報告》顯示，2023年，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅為3%，超過60%的受訪者對汽車價格競爭持中立態度，認為汽車價格競爭對購車決策無影響。而在2024年，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅升0.6個百分點，17.5%的受訪者認為價格競爭無法刺激他們購車。

　　麥肯錫認為，考慮到涉及的巨大成本：傳統燃油車汽車市場的折扣率在2024年比2023年升近8個百分點，電動汽車市場的折扣率上升了近5個百分點，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅增長0.6個百分點，顯然是不值得的。

　　同時，整車廠應該認識到，通過創新進行競爭比單純參與價格競爭更有效。《報告》認為，整車廠可以轉而採取一種策略，即以相同汽車售價提供更好的汽車技術，以此更好地滿足消費者需求，且能保護產品價值和品牌定位。

　　《報告》顯示，在人民幣10萬元-15萬元車價的主流細分市場，很少有人願意在購買下一輛車時降級，這表明入門級汽車消費者中有強烈的意願升級到更好的車輛。然而，在剩餘的細分市場，想要降級換車的車主比例顯著增加，這可能由多種因素造成。例如，隨乘用車市場的價格競爭加劇，消費者現在能夠以更低的價格購買性能更好、功能更豐富的汽車。
《經濟通通訊社20日專訊》

