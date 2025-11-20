《車企血戰》麥肯錫：車企低價競爭難再刺激銷量，消費者青睞新技術新車型

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

麥肯錫發布《2025中國汽車消費者洞察報告》顯示，中國汽車競爭已從價格轉移至創新，創新驅動的消費逐漸成為主流，價格競爭對消費者購車的刺激效應正在減弱。



《報告》顯示，2023年，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅為3%，超過60%的受訪者對汽車價格競爭持中立態度，認為汽車價格競爭對購車決策無影響。而在2024年，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅升0.6個百分點，17.5%的受訪者認為價格競爭無法刺激他們購車。



麥肯錫認為，考慮到涉及的巨大成本：傳統燃油車汽車市場的折扣率在2024年比2023年升近8個百分點，電動汽車市場的折扣率上升了近5個百分點，汽車價格競爭帶來的淨刺激效應僅增長0.6個百分點，顯然是不值得的。



同時，整車廠應該認識到，通過創新進行競爭比單純參與價格競爭更有效。《報告》認為，整車廠可以轉而採取一種策略，即以相同汽車售價提供更好的汽車技術，以此更好地滿足消費者需求，且能保護產品價值和品牌定位。



《報告》顯示，在人民幣10萬元-15萬元車價的主流細分市場，很少有人願意在購買下一輛車時降級，這表明入門級汽車消費者中有強烈的意願升級到更好的車輛。然而，在剩餘的細分市場，想要降級換車的車主比例顯著增加，這可能由多種因素造成。例如，隨乘用車市場的價格競爭加劇，消費者現在能夠以更低的價格購買性能更好、功能更豐富的汽車。

《經濟通通訊社20日專訊》