【中日關係】外交部再談暫停進口日本水產品：嚴格審核，確保符合中方規準

日媒昨引述消息指，中國已停止受理日本水產品的進口申請，原因是有需要進一步監測福島核廢水排放情況。日本官房長官木原稔昨表示沒有收到停止進口通知，今日再回應稱，「正與中方持續進行技術性溝通」，並重申將加強與中國的協調溝通，以推動日本水產品順利出口。



事實上，一批日本鹽漬海參已空運抵達中國。外務省幹部透露，正就通關事務與中方反覆進行技術性磋商，中方似乎態度消極，事態也可能發展為事實上的暫停進口。11月上旬還有一批日本扇貝以船運方式發往中國。



在北京，外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上指出，暫停進口日本水產品，是因為日方未能提供所承諾的保障產品質量安全的技術材料。今日她再強調，關於日本水產品輸華，中方將進行科學評估，並依法依規進行嚴格審核，確保相關水產品符合中方規準，「但是正如我昨天所說，由於日本領導人在台灣等重大原則問題上發表錯誤言論，激起中國民眾的公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國進口，也沒有市場」。



*外交部：李強沒有要見日方領導人，請日方自重*



另外，外交部日前已明言國務院總理李強在G20峰會期間沒有會見日本領導人的安排，但日方一再聲稱「對同中方對話接觸持開放態度」。毛寧今日重申，「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重」。



對於台灣民進黨政府領導人賴清德今日在社交媒體曬午餐吃日本料理，來表達對日本的支持，毛寧對此回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。毛寧並強調，日本應該記住台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。

《經濟通通訊社20日專訊》