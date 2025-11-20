《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(19日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1351.80
|紫金礦業
|(601899)
|1187.46
|兆易創新
|(603986)
|958.93
|中國鋁業
|(601600)
|940.84
|貴州茅台
|(600519)
|912.45
|中微公司
|(688012)
|897.64
|特變電工
|(600089)
|729.57
|隆基綠能
|(601012)
|706.39
|中國銀行
|(601988)
|698.42
|華友鈷業
|(603799)
|686.14
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2874.32
|中際旭創
|(300308)
|2333.44
|新易盛
|(300502)
|1712.21
|陽光電源
|(300274)
|1664.52
|比亞迪
|(002594)
|1271.87
|勝宏科技
|(300476)
|1136.40
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1044.64
|天齊鋰業
|(002466)
|991.46
|盛新鋰能
|(002240)
|948.44
|立訊精密
|(002475)
|896.40
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好