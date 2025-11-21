《中國要聞》何立峰湖北湖南調研：推動外貿提質增效，打通統一大市場建設堵點

國務院副總理何立峰11月18日至20日到湖北、湖南調研。何立峰指出，持續推動外貿提質增效，完善高標準物流體系建設，加力支持製造業高質量發展，加快構建全國統一大市場，進一步暢通國內國際雙循環。



*支持跨境電商等新業態新模式發展和海外倉建設*



何立峰先後到湖北鄂州、咸寧和湖南長沙等地，實地調研貨運機場運行情況，深入了解相關外貿物流企業、外向型製造業企業和消費類企業的生產經營、技術創新等情況。何立峰指出，要支持跨境電商等新業態新模式發展和海外倉建設，持續推動外貿市場多元化，繼續保持外貿平穩增長。要持續優化商品和服務供給，更好滿足多樣化消費需求。要積極探索「鐵公水空」多式聯運，加快構建現代物流體系，有效降低全社會物流成本，堅決打通阻礙全國統一大市場建設的卡點堵點。



何立峰強調，要適應新一輪科技革命和產業變革要求，充分發揮企業主體作用，加大金融等政策支持力度和要素保障，更好推動製造業高質量發展。要進一步加強關鍵核心技術攻關，加快提升產供鏈自主可控水平。要完善法律與政策體系，綜合整治「內捲式」競爭，引導外向型企業合理有序「走出去」，促進市場公平競爭和良性發展。

