《駐京專電》北京科技型企業貸款餘額「十四五」期間年均增速約15%

北京市新聞辦舉行首都「十四五」規劃高質量收官系列主題新聞發布會--金融業發展成就專場。北京市委金融办副主任曾林峰在會上介紹，北京科技型企業貸款餘額在「十四五」期間，年均增速約為15%。包括數字人民幣試點金融科技創新監管工具在內的10餘項首創性試點在京破冰。包括災後保險救援理賠互認新模式，首個商業航天保險共保體在內的數10項產品服務創新率先在京落地。



此外，北交從首批81家上市公司擴容到283家上市公司，設立全國第2家金融法院北京金融法院。設立中國北京證券期貨仲裁中心，吸引約200家中外資金融機構在京落地，市場資源配置功能全面增強。



截至今年三季末，北京市落實金融5篇大文章，合計貸款餘額6.8萬億元，同比增長9.7%高於人民幣各項貸款增速2.1百分點。北京地區銀行市場創新債發行規模位居全國前列。金融資產投資公司股權投資試點達成初步意向規模超過500億元人民幣。北京綠色交易所獲批建設全國溫室氣體資源排放交易中心和國家綠色技術交易中心。北京非金融企業累計發行綠色債券近萬億元。截至三季度末，北京普惠小微貸款餘額1.1萬億元。貸款戶數較2021年初增長近5倍。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》