《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2201.67
|工業富聯
|(601138)
|1755.03
|兆易創新
|(603986)
|1634.01
|寒武紀
|(688256)
|1307.96
|紫金礦業
|(601899)
|1245.13
|中國銀行
|(601988)
|1105.84
|中國鋁業
|(601600)
|997.11
|恒瑞醫藥
|(600276)
|937.11
|中信證券
|(600030)
|796.23
|招商銀行
|(600036)
|787.77
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3927.06
|寧德時代
|(300750)
|3677.97
|立訊精密
|(002475)
|2101.89
|陽光電源
|(300274)
|2078.02
|新易盛
|(300502)
|1856.72
|北方華創
|(002371)
|1458.25
|勝宏科技
|(300476)
|1315.47
|三花智控
|(002050)
|986.00
|香農芯創
|(300475)
|977.65
|比亞迪
|(002594)
|894.57
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
