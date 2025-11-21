  • 會員
AH股新聞

21/11/2025 11:12

《基金觀點》普徠仕：市場對聯儲局政策方向憂慮增加，維持風險資產中性配置

摘要
免責聲明

▷ 普徠仕指聯儲局內部分歧凸顯政策方向未明
▷ 美股波動因高估值、AI支出質疑及政府停擺
▷ 普徠仕維持美股中性配置，偏高配置中國股票

　　普徠仕環球投資方案主管（亞太區）兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會為亞洲投資者發表最新的全球資產配置觀點。
　
*聯儲局內部分歧凸顯經濟前景不確定性*
　
　　雖然市場早已預期聯儲局減息25個基點及結束量化緊縮，但聯邦公開市場委員會委員之間的分歧凸顯經濟前景的不確定性。當有一位委員主張更進取的減息50基點，另一位則反對任何減息，反映聯儲局在經濟數據有限的情況下，正在權衡各種矛盾訊號。
　
　　聯儲局主席鮑威爾警告在「迷霧」下，12月減息並非必然。市場因而調整減息預期，但經濟方向仍不明朗，對聯儲局政策方向的憂慮趨增。
　
*企業盈利仍強勁，AI支出成主要動力*
　
　　美股自「解放日」低位反彈近40%後，近期轉趨波動。市場對高估值、對於人工智能支出的質疑，以及AI基建債務融資等問題日益受關注。此外，早前美國政府停擺、私營部門數據顯示就業市場轉弱、消費者信心下滑，加上聯儲局政策方向不明朗，都令市場憂慮加深。
　
　　然而，企業盈利仍然強勁，併購活動回升，而且財政及貨幣政策支持的論調依然存在。值得注意的是，AI支出已成為經濟增長、企業盈利及市場表現的主要動力，抵銷了房地產、製造業及就業市場的疲弱。鑑於這些失衡的因素，對風險資產維持整體中性立場，並密切關注經濟各個領域的分化現象。
　
*對美股維持中性，偏高配置中國股票*
　
　　美股方面，普徠仕對各市值板塊維持中性。雖然大型股可能受惠於AI樂觀情緒及強勁利潤率，但小型股估值具吸引力，且可能受惠於較低利率、財政政策、放寬監管及併購/IPO活動增加。美國以外市場方面，維持對中國股票的偏高配置，鑑於政府在四中全會重申支持增長的立場；科技料將成為中國增長的關鍵動力。
　
　　普徠仕對美國長期國債保持低配，因為這部分收益率曲線易受美國政府財政融資需求影響而面臨上行壓力。
　
《環富通基金頻道21日專訊》

