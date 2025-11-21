《神州頭條》報章頭版摘要：中央舉行紀念胡耀邦誕辰110周年座談會

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央舉行紀念胡耀邦同志誕辰110周年座談會，習近平發表重要講話

中共中央20日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念胡耀邦同志誕辰110周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，要認真學習胡耀邦同志的崇高精神風範和優良作風，不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信，增強歷史主動，以一往無前的奮斗姿態扎實推進各項事業。



中證監：更大力度推動制度建設，優化上市公司結構

中國上市公司協會第三屆理事會第六次會議18日在北京召開。中證監副主席李超在出席會議並致辭時表示，中證監將更大力度推動制度建設，優化上市公司結構；更加精准高效防控風險，加強全鏈條監管；更加突出投資者保護，增強投資者信任和信心。



商務部表示促進二手車出口由規模增長邁向價值增長

11月20日，商務部新聞發言人何咏前在商務部召開的例行新聞發布會上表示，商務部將推動二手車出口由規模增長邁向價值增長，為全球消費者提供更豐富多元的產品選擇。同日，商務部公布的2025年1至10月中國電子商務發展情況相關數據顯示，中國電子商務在提振消費惠民生、促進現代產業體系建設、擴大高水平對外開放等方面發揮積極作用，不斷釋放商務發展新動能。





《上海證券報》



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監：更大力度推動制度建設，優化上市公司結構

中證監副主席李超11月18日在中國上市公司協會第三屆理事會第六次會議上表示，上市公司是資本市場之基，中證監近年來堅持市場化、法治化，嚴格把好入口關和出口關，強化上市公司監管，持續淨化市場生態。



提高上市公司質量，中上協明確五方面發力方向

在日前舉行的中國上市公司協會第三屆理事會第六次會議上，中上協會長宋志平表示，提高上市公司質量是一項系統工程，需多措並舉、內外發力。一是要築牢治理根基，提升合規效能。二是要聚焦主責主業，培育新質生產力。三是要優化核心資源配置，穩妥推進併購重組。四是要穩健經營，增強回報股東意識。五是要堅持底線思維，築牢風險防控屏障。





《證券時報》



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監：更大力度推動制度建設，優化上市公司結構

近日，中證監副主席李超在參加中國上市公司協會第三屆理事會第六次會議時表示，中證監將更大力度推動制度建設，優化上市公司結構；更加精準高效防控風險，加強全鏈條監管；更加突出投資者保護，增強投資者信任和信心。



廣東明確3年內數字經濟創新發展試驗區建設目標

11月20日，廣東省政府正式印發《廣東省國家數字經濟創新發展試驗區建設方案（2025-2027年）》，明確提出到2027年，將廣東打造為國際一流數字經濟發展高地，將粵港澳大灣區建設為全球數字化水平最高的灣區。錨定這一目標，《方案》提出了一系列具體指標：到2027年，數字經濟發展水平穩居全國首位，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重超過16%，打造3個具有國際競爭力的萬億級數字產業集群。