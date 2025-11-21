  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 17:05

《神州經脈》廣州車展開幕，華為發布AI新技術，滬指連跌兩周

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指11月21日跌2.45%，連跌兩周
▷ 廣州車展11月21日開幕，展期至30日
▷ 華為發布AI容器軟件Flex:ai

　　A股三大指數潰跌，滬綜指全日（21日）挫2.45%、報3834.89點，為9月23日（當日收報3821.83點）以來收市新低，連跌兩周，本周跌幅更擴大至3.9%，為今年1月首周以來最大單周跌幅。深成指軟3.41%，創業板指重創4.02%。跌市資金出逃，滬深兩市全天成交近1.97萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2575億元或15%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1103，較上個交易日4時30分收盤價升64點子。今日人民幣兌一美元中間價今報7.0875，較上個交易日升30點子，止三連跌，較市場預測偏強仍近280點。

*今日新聞精選*

1. 在今日的中國外交部例行記者會上，《路透》記者提問稱，有中國外交官在社交媒體上就日本首相高市早苗涉台表態發帖，比如有中方官員配發了一系列漫畫。一些分析人士認為，這意味著中國重新啟動「戰狼外交」，並對此表示擔憂。對此，中國外交部發言人毛寧回應說，「我想，國際社會更應該關注的是日本到底意欲何為，日本是不是還能夠堅持走和平發展的道路。」

2. 據《彭博》引述研究機構數據，由於外交爭端惡化，來自中國的潛在遊客紛紛取消行程，到今年年底前，日本可能會損失高達12億美元的遊客消費支出。市場研究機構China Trading Desk的數據顯示，自從中國政府提醒公民避免前往日本以來，在計劃於12月底前赴日的144萬個中國訪客行程中，約有30%已取消。這家機構表示，其中約70%是由於近期出發的航班被取消或延誤，卻沒有出現新的預訂。

3. 摩根士丹利中國首席策略師王瀅發布2026年中國股票策略展望。王瀅表示，2026年將是一個企穩之年。指數上漲空間有限，盈利增速溫和，估值在更高區間企穩，中國重新在全球科技競賽中站穩腳跟、貿易緊張局勢緩和的背景下，基本面和主題驅動的選股仍是關鍵。大摩的A股市場分析顯示，債券和定期存款向股票的輪動仍有充足空間，預計離岸市場與在岸A股市場表現大致相當。南向資金預計將繼續支撐香港市場流動性。

4. 第二十三屆廣州國際車展（2025廣州車展）今日正式開幕，一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，展期至本月30日。本屆廣州車展主題為「新科技．新生活」，展覽面積達22萬平方米，展車總數1085台，其中首發新車93台、新能源車629台。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在小鵬汽車展台上表示，今天，小鵬汽車迎來第100萬台整車下線。「新央企」長安汽車首款全球純電小型SUV長安啟源全新Q05車型正式上市，6款車型售7.99萬元起。

5. 今日下午，華為在上海舉辦「2025 AI容器應用落地與發展論壇」並發布AI容器軟件Flex:ai。該技術通過算力切分技術，將單張GPU/NPU算力卡切分為多份虛擬算力單元，切分粒度精準至10%，實現了單卡同時承載多個AI工作負載，並可聚合集群內各節點的空閒XPU算力聚合形成「共享算力池」。據悉，Flex:ai將在發布後同步開源在魔擎社區中。

6. 今日，在騰訊全球數字生態大會無錫峰會上，騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強透露，騰訊混元3D正加速出海進程，近期即將推出國際站，面向全球用戶開放。混元3D模型API也已經在騰訊雲國際站上線，開發者和企業用戶可快捷接入。截至目前，混元3D系列模型在開源社區下載量已超過300萬。

7. 據內媒報道，京東集團推出首款自研AI毛絨玩具系列，這款AI毛絨玩具合共8款，基於京東JoyAI大模型，JoyInside可實現流暢語音交互，搭載情緒感知軟硬一體化方案，即具備「能聽」、「會說」以及「懂情緒」的核心能力，售價約百元。報道指，有別於市面上大部分「按劇本互動」的AI玩具，京東AI毛絨玩具不會預設固定玩法，全程配合孩子創意調整互動邏輯。

8. 據《界面新聞》報道，美的近期不再允許售後服務商同時接小米或格力的業務合作，該政策由中國區經各區域負責人單獨向合作商傳達，涉及小米、格力等其他品牌的空調售後及安裝維修。對此，美的方面回應《新浪科技》稱，「美的一直秉承用戶體驗第一的原則，並無強制售後服務商排他性合作的行為，感謝關注」。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區