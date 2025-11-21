  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 17:00

《鍾之日記》恒指全周插半成，領展績後未止瀉

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指全周跌5.09%，主板成交超2857億元
▷ 滬綜指本周跌3.9%，創年內最大單周跌幅
▷ 領展中期可分派總額降5.6%，續租租金調整率-6.4%

　　11月21日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美股隔晚先升後挫，反映中概股表現的金龍指數下滑3.26%。港股持續弱勢，外圍科技股大跌影響市場氣氛，恒指低開逾300點。A股反覆下探，港股越跌越深，藍籌幾乎全部下跌，午後維持600點跌幅，恒指全日收報25220，跌615點或2.4%，主板成交超過2857億元。

　　港股本周迎來下半年最大單周跌幅，恒指全周跌1352點或5.09%，期內多條主要平均線全告失守。

*A股單日大跌2.45%，本周挫3.9%近一年最多*

　　A股三大指數今日潰跌，滬綜指挫2.45%、收報3834.89點，為9月23日（當日收報3821.83點）以來收市新低，連跌兩周，本周跌幅更擴大至3.9%，為今年1月首周以來最大單周跌幅。深成指軟3.41%，創業板指重創4.02%。跌市資金出逃，滬深兩市全天成交近1.97萬億元人民幣，較上個交易日放量15%。

　　盤面上，鋰礦股全日走頹，板塊挫8%，贛鋒鋰業(深:002460)跌停。外電消息指，寧德時代(深:300750)已制定初步計劃，在12月初前重啟其枧下窩礦，價仍挫2.5%。

　　回顧本周，日本首相高市早苗涉台言論觸發中日矛盾爆發。中方態度強硬、要求日方收回錯誤言論，並率先由外交部、教育部發出避免赴日提醒，引發國內航空機票退票、旅行團取消行程等。日本外交官員雖赴京交涉，惟拒絕收回日相言論，雙方會談不歡而散；隨後中國宣布暫停日本水產品進口，消息指中國並暫停與日本談判恢復牛肉進口問題。兩國緊張局勢未見緩和，日股大跌，A股本周亦有四個交易日收跌。

*領展績後未止瀉，收挫7.5%第三差藍籌*

　　領展(00823)昨日公布中期業績，本港零售物業續租租金率錄得6.4%跌幅，績後股價急跌6.4%後，今日未止瀉，盤中見35.9元，再創逾半年新低；收報35.9元，挫約7.5%，為表現第三差藍籌股，股價兩日跌13.8%。大行對領展看法出現分歧，當中以摩根大通最看淡，美銀及里昂則維持正面評級。

　　領展公布截至今年9月底止中期業績，可分派總額按年跌5.6%至32.83億元，期內每基金單位分派亦減少5.9%至126.88仙；香港零售物業組合收益跌2.4%，租用率維持97.6%，續租租金調整率為負6.4%，內地物業組合續租租金調整率則為負16.4%，集團預期兩地續租租金調整率短期可能維持負增長。另外，據報領展擬斥資15億澳元收購澳洲三個購物中心，但集團稱尚未訂立具約束力協議。

　　摩通報告指，管理層在業績會上的語調比預期更為審慎，預警「下半年經營環境將略為惡化後才見底」。該行原本預計全財年續租租金為中單位數負增長，現時估計2026財年下半年跌幅將惡化至高單位數。考慮到續租租金下滑將拖累2027財年收入，該行將領展評級由「增持」降至「中性」，目標價由48元大幅下調至38元。

　　美銀則認為，領展最大的負面因素是內地零售租金收入急劇下降，反而香港續租租金跌6%屬預期之內。雖然第二財季租戶銷售跌幅擴大令市場失望，但該行相信減省人力成本有助穩定分派，且現時估值具吸引力，故重申「買入」評級，惟將目標價由45元降至43元。

　　瑞銀發表研究報告指，領展業績低於該行預期低2%。2026財年第二季，整體租戶銷售額按年下跌4%，跌幅較第一季顯著擴大，很大可能受到內地電商平台競爭加劇影響。目前香港零售物業租用率及租戶成本佔銷售額比率分別維持97.6%及13%，與上季持平。但隨著更多零售租戶面對利潤壓力及電商威脅持續，未來租戶成本比率將面臨下行壓力。該行維持「買入」評級，但將目標價由44.2元下調至42元。

　　多間大行中，里昂看法最為樂觀，認為領展的負面因素已基本反映在股價中。儘管因應中港商場表現差於預期，但該行僅下調其盈利預測，並上調其目標價，由50.5元升至51元，維持「跑贏大市」評級。

*中資銀行加速轉讓不良個貸，內銀股齊跌*

　　官媒報道，中資銀行正加速處理不良資產。銀登中心官網數據顯示，截至11月19日，中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、建設銀行(00939)、平安銀行、招商銀行(03968)等多家商業銀行發布不良貸款轉讓信息80條，與10月全月總數相當，主要類型為個人消費貸款、經營性貸款、信用卡透支。國家金融監督管理總局披露，商業銀行不良貸款餘額及不良貸款率均環比小幅上升；今年11月以來，掛牌相關資產包合計超過260億元人民幣。

　　據統計，年內不良貸款資產支持證券（ABS）的發行規模已超670億元人民幣，同比增長約八成。多家銀行在本月掛出10億元人民幣以上甚至數十億元的大額項目，例如，民生銀行(01988)信用卡中心在11月中旬掛牌了一筆未償本息總額高達51.42億元人民幣的資產包，對應的是約14.78萬借款人的信用卡透支費用。

　　與此同時，個人貸款違約、銀行獲得產權並出售的「直供房」正呈現批量掛牌的趨勢。阿里資產「銀行直供」專欄顯示，百餘套待拍賣房產正在掛牌，賣方包括六大國有銀行各地分行、股份制銀行分行，以及區域性城商行與農商行。大多數銀行「直供房」起拍價均打折，不少房產標注「低於市場均價」，南京銀行的直供4處商鋪評估總價1783萬元人民幣，最終以六折成交。

　　內銀股集體走低，郵儲銀行(01658)、民生銀行挫近3%，農行(01288)挫2.7%，中國銀行跌1.9%，建行跌1.6%，交通銀行跌1.4%，招商銀行跌近1%。

　　另《彭博》20日報道，當局正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息等。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區