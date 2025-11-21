《鍾之日記》恒指全周插半成，領展績後未止瀉

11月21日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚先升後挫，反映中概股表現的金龍指數下滑3.26%。港股持續弱勢，外圍科技股大跌影響市場氣氛，恒指低開逾300點。A股反覆下探，港股越跌越深，藍籌幾乎全部下跌，午後維持600點跌幅，恒指全日收報25220，跌615點或2.4%，主板成交超過2857億元。



港股本周迎來下半年最大單周跌幅，恒指全周跌1352點或5.09%，期內多條主要平均線全告失守。



*A股單日大跌2.45%，本周挫3.9%近一年最多*



A股三大指數今日潰跌，滬綜指挫2.45%、收報3834.89點，為9月23日（當日收報3821.83點）以來收市新低，連跌兩周，本周跌幅更擴大至3.9%，為今年1月首周以來最大單周跌幅。深成指軟3.41%，創業板指重創4.02%。跌市資金出逃，滬深兩市全天成交近1.97萬億元人民幣，較上個交易日放量15%。



盤面上，鋰礦股全日走頹，板塊挫8%，贛鋒鋰業(深:002460)跌停。外電消息指，寧德時代(深:300750)已制定初步計劃，在12月初前重啟其枧下窩礦，價仍挫2.5%。



回顧本周，日本首相高市早苗涉台言論觸發中日矛盾爆發。中方態度強硬、要求日方收回錯誤言論，並率先由外交部、教育部發出避免赴日提醒，引發國內航空機票退票、旅行團取消行程等。日本外交官員雖赴京交涉，惟拒絕收回日相言論，雙方會談不歡而散；隨後中國宣布暫停日本水產品進口，消息指中國並暫停與日本談判恢復牛肉進口問題。兩國緊張局勢未見緩和，日股大跌，A股本周亦有四個交易日收跌。



*領展績後未止瀉，收挫7.5%第三差藍籌*



領展(00823)昨日公布中期業績，本港零售物業續租租金率錄得6.4%跌幅，績後股價急跌6.4%後，今日未止瀉，盤中見35.9元，再創逾半年新低；收報35.9元，挫約7.5%，為表現第三差藍籌股，股價兩日跌13.8%。大行對領展看法出現分歧，當中以摩根大通最看淡，美銀及里昂則維持正面評級。



領展公布截至今年9月底止中期業績，可分派總額按年跌5.6%至32.83億元，期內每基金單位分派亦減少5.9%至126.88仙；香港零售物業組合收益跌2.4%，租用率維持97.6%，續租租金調整率為負6.4%，內地物業組合續租租金調整率則為負16.4%，集團預期兩地續租租金調整率短期可能維持負增長。另外，據報領展擬斥資15億澳元收購澳洲三個購物中心，但集團稱尚未訂立具約束力協議。



摩通報告指，管理層在業績會上的語調比預期更為審慎，預警「下半年經營環境將略為惡化後才見底」。該行原本預計全財年續租租金為中單位數負增長，現時估計2026財年下半年跌幅將惡化至高單位數。考慮到續租租金下滑將拖累2027財年收入，該行將領展評級由「增持」降至「中性」，目標價由48元大幅下調至38元。



美銀則認為，領展最大的負面因素是內地零售租金收入急劇下降，反而香港續租租金跌6%屬預期之內。雖然第二財季租戶銷售跌幅擴大令市場失望，但該行相信減省人力成本有助穩定分派，且現時估值具吸引力，故重申「買入」評級，惟將目標價由45元降至43元。



瑞銀發表研究報告指，領展業績低於該行預期低2%。2026財年第二季，整體租戶銷售額按年下跌4%，跌幅較第一季顯著擴大，很大可能受到內地電商平台競爭加劇影響。目前香港零售物業租用率及租戶成本佔銷售額比率分別維持97.6%及13%，與上季持平。但隨著更多零售租戶面對利潤壓力及電商威脅持續，未來租戶成本比率將面臨下行壓力。該行維持「買入」評級，但將目標價由44.2元下調至42元。



多間大行中，里昂看法最為樂觀，認為領展的負面因素已基本反映在股價中。儘管因應中港商場表現差於預期，但該行僅下調其盈利預測，並上調其目標價，由50.5元升至51元，維持「跑贏大市」評級。



*中資銀行加速轉讓不良個貸，內銀股齊跌*



官媒報道，中資銀行正加速處理不良資產。銀登中心官網數據顯示，截至11月19日，中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、建設銀行(00939)、平安銀行、招商銀行(03968)等多家商業銀行發布不良貸款轉讓信息80條，與10月全月總數相當，主要類型為個人消費貸款、經營性貸款、信用卡透支。國家金融監督管理總局披露，商業銀行不良貸款餘額及不良貸款率均環比小幅上升；今年11月以來，掛牌相關資產包合計超過260億元人民幣。



據統計，年內不良貸款資產支持證券（ABS）的發行規模已超670億元人民幣，同比增長約八成。多家銀行在本月掛出10億元人民幣以上甚至數十億元的大額項目，例如，民生銀行(01988)信用卡中心在11月中旬掛牌了一筆未償本息總額高達51.42億元人民幣的資產包，對應的是約14.78萬借款人的信用卡透支費用。



與此同時，個人貸款違約、銀行獲得產權並出售的「直供房」正呈現批量掛牌的趨勢。阿里資產「銀行直供」專欄顯示，百餘套待拍賣房產正在掛牌，賣方包括六大國有銀行各地分行、股份制銀行分行，以及區域性城商行與農商行。大多數銀行「直供房」起拍價均打折，不少房產標注「低於市場均價」，南京銀行的直供4處商鋪評估總價1783萬元人民幣，最終以六折成交。



內銀股集體走低，郵儲銀行(01658)、民生銀行挫近3%，農行(01288)挫2.7%，中國銀行跌1.9%，建行跌1.6%，交通銀行跌1.4%，招商銀行跌近1%。



另《彭博》20日報道，當局正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息等。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。