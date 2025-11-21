《Ａ股焦點》貴州茅台微升，25年飛天茅台原箱批發價再次下跌

近期，「飛天茅台價格跌破發行價」「飛天茅台價格大幅下跌」的話題持續佔據市場討論焦點。「今日酒價」披露的最新批發參考價顯示，11月21日，25年飛天茅台原箱報1665元(人民幣．下同)/瓶，較前一日下跌25元；25年飛天茅台散瓶報1650元/瓶，較前一日下跌5元。
截至中午收盤，貴州茅台微升0.14%，報1469.11元。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/11/2025 11:35
