21/11/2025 08:56

《中國房產》銀行「直供房」密集掛牌，成交價低至六折

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 南京銀行4處商鋪拍賣成交價721萬元，市價六折
▷ 佛山農商行寫字樓房產以4.5億元起拍價掛牌
▷ 銀行「直供房」為抵押物處置，掛牌量增且多數低於市價

　　據《證券時報》報道，11月19日，由南京銀行(滬:601009)直供的4處商鋪拍賣成功，評估總價1783萬元（人民幣．下同），起拍價600萬元，成交價721萬元，成交價相對市價打了六折。同日，佛山農商行持有的一處寫字樓房產以超4.5億元起拍價上架拍賣。銀行「直供房」正呈現批量掛牌的趨勢。

　　銀行「直供房」指借款人貸款違約後，銀行通過債權獲得抵押物不動產完整產權，再在公開市場銷售的房產。銀行下場賣房並非不計成本，而是為處置不良資產、盡快回籠資金並補充當期利潤。業內人士預計，未來銀行「直供房」數量仍會上升。

　　阿里資產「銀行直供」專欄顯示，百餘套待拍賣房產正在掛牌，賣方包括六大國有銀行各地分行、股份制銀行分行，以及杭州銀行(滬:600926)、蘭州銀行(深:001227)等區域性城商行與農商行。掛牌的房產起拍總價根據房產質量和區域的不同大多在萬元至百萬元不等，也有不少房產價值逼近億元。大多數銀行「直供房」起拍價均打折，不少房產標注「低於市場均價」。

*銀行「直供房」頻現，體現中小銀行多重困境*

　　招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼認為，銀行「直供房」本質是為了縮短處置不良資產周期，盡快回籠資金。他表示，銀行「直供房」的出現，體現出商業銀行，特別是中小銀行在不良資產處置方面的多重困境。

　　銀登中心官網數據顯示，今年四季度以來，行業個貸不良資產轉讓在加速。截至11月19日，已有中國銀行(03988)(滬:601988)、交通銀行(03328)(滬:601328)、建設銀行(00939)(滬:601939)、平安銀行(深:000001)、招商銀行(03968)(滬:600036)等多家商業銀行發布不良貸款轉讓信息80條，與10月全月總數相當，主要類型為個人消費貸款、經營性貸款、信用卡透支。

　　《彭博》20日報道，當局正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息等。
《經濟通通訊社21日專訊》

