21/11/2025 09:41

《神州金融》銀行不良個貸轉讓加速，11月以來掛牌超260億元

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 商業銀行不良貸款餘額及率環比雙升
▷ 11月不良個貸掛牌逾260億元人民幣
▷ 不良貸款ABS發行規模670億元，同比增八成

　　國家金融監督管理總局披露的數據顯示，商業銀行不良貸款餘額、不良貸款率環比小幅「雙升」。與此同時，年內不良個貸轉讓加速，今年11月以來，掛牌相關資產包合計超過260億元（人民幣．下同）。據《證券時報》統計，年內不良貸款資產支持證券(ABS)的發行規模已超670億元，同比增長約八成。

*民生銀行掛牌51.42億元資產包，對應近15萬借款人信用卡透支*

　　臨近年末，各類商業銀行或消費金融公司連續掛出大額不良資產包，截至11月20日，11月以來銀行業信貸資產登記流轉中心已公布68期個人不良貸款資產包轉讓信息，合計未償本息達264億元，主要涉及個人消費貸、信用卡透支和個人經營貸。

　　據不完全統計，多家大中型銀行掛牌轉讓的個人不良貸款頻次較為密集，例如平安銀行(深:000001)11月以來已掛牌個貸不良項目達13個，合計未償本息約15.47億元；建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)相關項目分別為10個和7個。

　　就單個不良貸款資產包的總額來看，多家銀行在11月掛出10億元以上甚至數十億元的大額項目。例如，民生銀行(01988)(滬:600016)信用卡中心在11月中旬掛牌了一筆未償本息總額高達51.42億元的資產包，對應的是約14.78萬借款人的信用卡透支費用。同樣掛出大額信用卡不良的還有浦發銀行和交通銀行，單個最大項目分別為34.61億和17.9億元，這些大額資產包對應的加權平均逾期天數均超過4年。

*金融機構「打折促銷」，資產包實際回收價格不足未償本息總額的10%*

　　伴隨金融機構掛牌轉讓規模增長，一些機構不得不通過「打折促銷」以加快成交速度。以10月末成交的多筆個人信用卡貸款為例，部分資產包的實際回收價格甚至不足未償本息總額的10%。例如，廣發銀行於10月30日成交的信用卡不良貸款，其資產原始金額約為20.53億元，最終卻以1.57億元的轉讓價格，由廣東粵財信託收購，相當於僅回收資產金額的7.6%。

　　部分消費金融公司「打折」力度甚至更高。例如，10月下旬杭銀消費金融發布的個人消費金融不良貸款轉讓公告顯示，某資產包未償本息為19.74億元，但其起拍價格僅為7000萬元，僅為資產包總價的3.5%。
《經濟通通訊社21日專訊》

