美的據報要求所有售後服務商停止同時承接小米、格力空調業務

據《界面新聞》報道，美的(00300)(深:000333)近期不再允許售後服務商同時接小米(01810)或格力(深:000651)的業務合作，該政策由中國區經各區域負責人單獨向合作商傳達，涉及小米、格力等其他品牌的空調售後及安裝維修。對此消息，美的公關回應稱不清楚此事。



多位小米經銷商對《界面新聞》確認了此事。經銷商們表示，空調售後主要是安裝，小米目前有送裝一體和先送後裝兩種選擇，讓售後服務商「二選一」會減少小米對線下服務商的綁定，仍有第三方合作商可以選擇，只要不亂收費不會對空調服務有太大影響。一位美的中國區員工透露，此次政策主要針對的是小米，今年小米空調的大賣讓美的感受到了威脅，10月份下發了該通知。



目前其所在區域的頭部幾家合作商都已經結束了和小米的合作。「一個專業售後網點從建立到成熟至少需要三個月到半年，要考慮工人的磨合期和適應期。今年房地產萎縮和國補退潮，很多第三方網點因為訂單的下滑也面臨停擺的風險。只要小米和網點談好就還有機會，明年6月份前不搞定，那就很危險。」上述員工補充道。

《經濟通通訊社21日專訊》