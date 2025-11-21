  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

21/11/2025 11:44

美的回應要求售後停止小米格力業務：無強制排他性行為

　　據《界面新聞》報道，美的(00300)(深:000333)近期不再允許售後服務商同時接小米(01810)或格力(深:000651)的業務合作，該政策由中國區經各區域負責人單獨向合作商傳達，涉及小米、格力等其他品牌的空調售後及安裝維修。

　　對此，美的方面今日回應《新浪科技》稱：「美的一直秉承用戶體驗第一的原則，並無強制售後服務商排他性合作的行為，感謝關注」。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰21/11/2025 11:52  【廣州車展】廣汽豐田鴻蒙聯手「鉑智7」發布，目標「20萬級純電旗艦第一車」

下一篇新聞︰21/11/2025 11:44  《駐京專電》北京科技型企業貸款餘額「十四五」期間年均增速約…

其他
More

21/11/2025 12:42  【ＡＩ】京東推出首款自研ＡＩ毛絨玩具系列，能聽能說懂情緒

21/11/2025 11:57  《神州能源》能源局：１０月全社會用電量同比大增１０﹒４％，…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國威德並施，高市豪賭必輸

21/11/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區