美的回應要求售後停止小米格力業務：無強制排他性行為

據《界面新聞》報道，美的(00300)(深:000333)近期不再允許售後服務商同時接小米(01810)或格力(深:000651)的業務合作，該政策由中國區經各區域負責人單獨向合作商傳達，涉及小米、格力等其他品牌的空調售後及安裝維修。



對此，美的方面今日回應《新浪科技》稱：「美的一直秉承用戶體驗第一的原則，並無強制售後服務商排他性合作的行為，感謝關注」。

《經濟通通訊社21日專訊》