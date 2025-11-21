  • 會員
AH股新聞

21/11/2025 14:25

《中國要聞》中國5G+工業互聯網大會開幕，中國移動攜5G-A等最新技術亮相

　　第六屆中國5G+工業互聯網大會今起一連三天在武漢舉行，主題為「萬物互聯　智能領航」，活動包括開幕論壇、專題論壇及10餘場平行論壇，重點聚焦智能網聯汽車、低空經濟、光電子通信等產業領域。大會並將集中發布產業發展政策與創新成果，設立「產業供需對接會」促進產融合作，同步舉辦「5G+工業互聯網創新成果展示」等。

　　其中，中國移動(00941)(滬:600941)將攜5G-A、算力、AI等最新技術亮相，展示智慧礦山、智慧電力、智慧工廠等多個前沿領域最新科技與創新成果。

　　中國移動並介紹，為保障大會順利進行，中國移動湖北公司自10月底啟動專項通信保障機制，確保通信服務保障有力、網絡運行安全平穩。公司今年進行了5G-A技術的深度拓展和應用，在大會和住宿酒店等核心區域如光谷科技會展中心、東湖賓館等搭建了5G-A網絡，通過高低頻協同組合方案，實現網絡能力進一步升級。

　　另外，大會「公眾開放日」將設置「工業機器人舞蹈秀」、「AI質檢挑戰賽」、「5G速度體驗」等互動項目，同期還將舉辦「數智長江賦能工業」長江江灘兩岸燈光秀活動。(wn、sl)
《經濟通通訊社21日專訊》

